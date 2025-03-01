94.8 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال أول شهرين من 2025 بنمو 32 %

واصل سوق دبي العقاري انطلاقته القوية خلال العام 2025 مع تسجيله مبيعات قياسية بقيمة 94.8 مليار درهم خلال أول شهرين من العام، محققاً نمواً نسبته 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واللافت أن شهر فبراير المنصرم تمكن من كسر الرقم القياسي المسجل للشهر نفسه من العام الماضي، مع مبيعات استثنائية بلغت 50.3 مليار درهم، وبذلك يسجل فبراير 2025 أعلى قيمة للشهر ذاته على الإطلاق في تاريخ السوق.

ويبدو أن السوق العقاري بدبي يخالف كل توقعات المحللين وشركات الأبحاث التي أشارت إلى حدوث تباطؤ متوقع للسوق خلال العام 2025، ولكن النتائج تظهر العكس تماماً، إذ إن السوق لا يزال يجذب المستثمرين المحليين والدوليين الذين يبدون شهية شراء استثنائية وطلباً قوياً، وخلال الشهرين الأولين من العام الجاري تمكن السوق من تحطيم الأرقام القياسية التي سجلت في العام 2024 على أساس سنوي وشهري.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن السوق العقاري سجل نمواً في المبيعات بنسبة 32% خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بواقع مبيعات بلغت 94.8 مليار درهم تمت عبر 30,100 صفقة مقارنة بـ71.8 مليار درهم تمت عبر 23513 صفقة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت التصرفات العقارية 127.4 مليار درهم تمت عبر 37,490 صفقة، وتوزعت كالتالي: 94.8 مليار درهم مبيعات عقارية تمت عبر 30,100 صفقة، و25.6 مليار درهم رهون عقارية تمت عبر 6030 صفقة، و7 مليارات درهم هبات تمت عبر 1360 صفقة.

وأفادت بيانات الدائرة، أن منطقة مدينة المطار استحوذت على الحصة الأكبر من المبيعات خلال أول شهرين من العام الجاري بقيمة 5 مليارات درهم عبر 947 صفقة، تلتها منطقة اليفرا 1 بـ4.9 مليارات درهم عبر 1075 صفقة، وثالثاً منطقة نخلة جبل علي بـ4.7 مليارات درهم عبر 218 صفقة، ورابعاً منطقة برج خليفة بـ4.7 مليارات درهم عبر 720 صفقة، وخامساً منطقة الخليج التجاري بـ4.2 مليارات درهم عبر 1631 صفقة.

حطم شهر فبراير 2025 جميع الأرقام القياسية المسجلة للشهر نفسه في تاريخ عقارات دبي، إذ بلغت المبيعات 50.3 مليار درهم تمت عبر 15,829 صفقة، مسجلاً نمواً بنسبة 37.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي والذي سجل مبيعات بلغت 36.6 مليار درهم، وتضع هذه النتائج فبراير 2025 في الترتيب الثالث من حيث أعلى مبيعات شهرية في تاريخ السوق بعد أكتوبر 2024 والذي سجل 61.4 مليار درهم ويوليو 2024 والذي سجل مبيعات بقيمة 50.8 مليار درهم.