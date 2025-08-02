17.3 ملياراً تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 17.3 مليار درهم خلال أسبوع عبر 5196 صفقة، وتم تسجيل أكثر من 4158 مبايعة بقيمة 12.3 مليار درهم، و908 صفقات رهون عقارية بقيمة 4 مليارات درهم، كما سجل 130 معاملة هبة بقيمة مليار درهم.وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 487 مبايعة لأراضٍ، و3522 مبايعة لوحدات سكنية، و149 مبايعة لمبانٍ.

فيما توزعت صفقات الرهون لتشمل 254 رهناً لأراضٍ، و627 رهناً لوحدات سكنية، و199 رهناً لمبانٍ. وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 6.1 مليارات درهم عبر 1392 صفقة، وبلغت مبيعات العقارات على الخارطة 6.2 مليارات درهم عبر 2766 صفقة.

وحل مجمع دبي للاستثمار الثاني في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ 1.1 مليار درهم، تليها زعبيل الثانية بـ 551 مليار درهم، ثم منطقة وادي الصفا 4 بـ 530 مليون درهم، ورابعاً دبي مارينا بـ 492 مليون درهم، تليها الخليج التجاري بـ 442 مليون درهم. وتم بيع قطعة أرض في دبي مارينا بقيمة 381 مليون درهم وشقة على المخطط في جميرا الثانية بقيمة 173 مليون درهم.