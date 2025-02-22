17.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 17.8 مليار درهم خلال أسبوع عبر 4319 صفقة، حيث تم تسجيل 3459 مبايعة بقيمة 12.6 مليار درهم، و709 صفقات رهون عقارية بقيمة 3.4 مليارات درهم، و175 معاملة هبة بقيمة 1.8 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 579 مبايعة لأراضٍ، و2499 مبايعة لوحدات سكنية، و375 مبايعة لمبانٍ، في حين توزعت صفقات الرهون على : 215 رهناً لأراضٍ، و474 رهناً لوحدات سكنية، و82 رهناً لمبانٍ.

وحلت نخلة جبل علي في صدارة المناطق في قيمة المبايعات بـ1.8 مليار درهم، تليها منطقة برج خليفة بـ701 مليون درهم، ثم اليلايس 1 بـ616 مليون درهم، ونخلة ديرة بنحو 557 مليون درهم، وخامساً نخلة جميرا بـ541 مليون درهم.وشهد السوق بيع قطعة أرض سكنية في منطقة برج خليفة بقيمة 400 مليون درهم.

كما بيعت قطعة أرض تجارية في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 230 مليون درهم، وبيع فيلا على الخريطة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 115 مليون درهم، وكذلك بيعت شقة سكنية قيد الإنشاء في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 33 مليون درهم.