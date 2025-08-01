390 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 7 أشهر بنمو 37.8 %

واصل القطاع العقاري في دبي تحطيمه للأرقام القياسية، مع تحقيقه نمواً في المبيعات بلغ 37.8 %، خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري، حيث سجلت المبيعات 390 مليار درهم خلال هذه الفترة.

وتجاوزت قيمة المبيعات خلال شهر يوليو 2025 وحده، حاجز الـ 63.9 مليار درهم لأول مرة، وهي تعتبر أعلى قيمة للشهر نفسه على الإطلاق، وثاني أعلى قيمة شهرية في تاريخ سوق دبي العقاري.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025، بلغت 390 مليار درهم، نتجت عن 118,603 صفقات، بنمو بنسبة 37.8 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024، والذي بلغت فيه المبيعات 283 مليار درهم، نتجت عن 96,518 صفقة.

وتظهر الأرقام المسجلة منذ مطلع العام الجاري أن السوق العقاري في دبي يتجه إلى تسجيل رقم قياسي جديد، متجاوزاً بذلك الأرقام التي سجلت خلال كامل العام 2024.

والذي يعتبر الأعلى تاريخياً، من حيث قيمة المبيعات السنوية، إذ تشكل مبيعات عقارات دبي خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، ما نسبته 74.7 % من إجمالي مبيعات الماضي، والتي بلغت 522 مليار درهم.

التصرفات

وسجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي، خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري، نحو 518.1 مليار درهم، نتجت عن قرابة الـ 148,360 صفقة، بنمو 24.8 %، مقارنة بالقيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، عند 415 مليار درهم.

والتي نتجت عن قرابة الـ 123,120 تصرفاً، وتوزعت التصرفات منذ بداية عام 2025 على: 390 مليار درهم مبيعات، نتجت عن 118,603 صفقات، و98.8 مليار درهم رهون عقارية، نتجت عن 24,375 صفقة، و29.3 مليار درهم هبات، نتجت عن 5,382 صفقة.

التوزيع الجغرافي

وحلت منطقة الخليج التجاري في الصدارة، من حيث قيمة المبايعات، بـ 20.3 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة معيصم الثانية، بقيمة 16.9 مليار درهم، وثالثاً منطقة اليلايس 1، بقيمة 15.3 مليار درهم، ورابعاً منطقة نخلة جبل علي، عبر 2432 صفقة، بقيمة 13.3 مليار درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية، بقيمة 13.1 مليار درهم.

يوليو تاريخي

وارتفعت مبيعات السوق العقارية خلال يوليو بنسبة 25.2 % على أساس سنوي، لتصل إلى 63.9 مليار درهم، نتجت عن 20,249 صفقة، مقابل 51 مليار درهم، موزعة على 16,495 صفقة، في نفس الشهر من العام الماضي 2024.

وتعتبر المبيعات المسجلة خلال شهر يوليو الماضي، هي أعلى قيمة مبيعات للشهر نفسه على الإطلاق، وثاني أعلى قيمة لمبيعات شهرية في تاريخ السوق العقاري بدبي.

وبذلك يحافظ شهر مايو 2025 على أعلى قيمة شهرية مسجلة في تاريخ عقارات دبي، عند 66.9 مليار درهم، يليه يوليو 2025، عند 63.9 مليار درهم، وبذلك يتراجع أبريل 2025 إلى المركز الثالث عند 62.1 مليار درهم، وأكتوبر 2024 عند 61.4 مليار درهم.