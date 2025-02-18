18.11 ملياراً إيرادات فنادق دبي في 2024 بنمو 4.68 %

ارتفع حجم إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال العام الماضي بنسبة 4.68% لتصل إلى 18.11 مليار درهم، مقارنة مع 17.3 مليار درهم في 2023، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة التي أشارت إلى أن عدد الليالي المبيت في فنادق دبي وصل خلال العام الماضي إلى 43.03 مليون ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 421 درهماً.

وأظهرت البيانات نمواً بنسبة 3% في عدد الغرف الفندقية المحجوزة خلال العام الماضي ليصل إلى 43.03 مليون ليلة، مقارنة مع 41.7 مليون ليلة في 2023، بينما ارتفع متوسط العائد على الغرفة الفندقية خلال 2024 بنسبة 2% ليصل إلى 421 درهماً مقارنة 415 درهماً في 2023.

وسجلت العوائد التي تحققها الفنادق العاملة في دبي مستويات قياسية خلال الفترة الماضية وضعت الإمارة في مصاف أهم الأسواق العالمية، وباتت محل تنافس بين المجموعات الفندقية التي تسعى بشكل متواصل لتعزيز وجودها وزيادة حصتها في السوق المحلي للاستفادة من تنامي التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وخلال العام الماضي رحبت دبي بأكثر من 18.7 مليون زائر دولي متجاوزة كل الأرقام السابقة وبمعدل نمو 9% لتقود انتعاش القطاع السياحي عالمياً، وسجلت فنادق دبي معدلات إشغال بنسبة 78% في 2024 وهو ضمن أعلى المعدلات على مستوى العالم مع زيادة القدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية إلى أكثر من 154 ألف غرفة.

وواصل قطاع الفنادق في دبي، وهو جزء رئيسي في طموح الإمارة لتحقيق النمو العام لقطاع السياحة، تسجيل أداء قوي متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة العالمية ضمن مختلف المقاييس، مثل الإشغال الفندقي، وعدد الغرف المحجوزة، وطول مدة إقامة النزلاء، ومعدل السعر اليومي للغرفة، ومعدل العائدات من الغرف المتوفرة.

وجاء النجاح اللافت الذي حققه القطاع السياحي في دبي كنتيجة طبيعية للتنوع في المعالم والتجارب السياحية التي تقدمها الإمارة لتلبية تطلعات وميزانيات مختلف الزوار، وهو ما عزز من مكانتها وجعلها تُتوّجت بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر» أكبر منصة للسفر في العالم.

وذلك للعام الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها مدينة مثل هذا الإنجاز المهم، وذلك تزامناً مع حلول ذكرى العام الأول لإطلاق أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لجعل دبي واحدة من أهم 3 وجهات عالمية للزوار في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، وكذلك تأكيد مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.