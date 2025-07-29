3 مليارات تصرفات العقارات بالإمارة في يوم

أكد الدكتور محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مشروع الترميز العقاري في الإمارة يمثل تحوّلاً جوهرياً في مستقبل الاستثمار العقاري على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المبادرة، بدأت تجذب اهتماماً واسعاً من حكومات ومستثمرين في دول عربية وخليجية، أبدوا رغبتهم في التعاون ونقل التجربة إلى أسواقهم المحلية.

وأوضح ، أن المرحلة الأولى من مشروع الترميز العقاري شهدت إقبالاً من المستثمرين موضحاً أن أكثر من 50 جنسية شاركت في الاستثمار من آسيا وأوروبا والدول العربية إضافة إلى الإماراتيين.

وأشار البرعي إلى أن بيع العقارات التي تم طرحها ضمن هذه المرحلة خلال دقيقة أو دقيقتين يعكس الطلب والثقة لافتاً إلى أن المبادرة بدأت بطرح 6 مشروعات، بمشاركة 1400 مستثمر.

وأضاف أن نحو 70 % من هؤلاء المستثمرين يدخلون السوق لأول مرة، وأن هناك أكثر من 20 ألف شخص على قائمة الانتظار تقدموا للدخول بحصص في مشروعات الترميز.

إلى ذلك سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس 3 مليارات درهم عبر 1222 صفقة وتم تسجيل 1017 مبايعة بقيمة 2.5 مليار درهم، منها 120 مبايعة لأراضٍ، و868 مبايعة لوحدات سكنية و29 مبايعة لمبانٍ.

وتم بيع أرض سكنية في غدير الطير بقيمة 60 مليون درهم، وقطعة أرض أخرى في مجان بقيمة 42 مليون درهم وفيلا في لامير بقيمة 18 مليون درهم.

وسجلت الرهون 380 مليون درهم عبر 178 معاملة، منها 44 رهناً لأرض، و127 لوحدات سكنية، و23 رهناً لمبانٍ.

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