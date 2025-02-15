15.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 5 جلسات

سجلت التصرفات العقارية في دبي 15.5 مليار درهم الأسبوع الماضي عبر 4953 صفقة مع أكثر من 3985 مبايعة بـ 12.4 مليار درهم و792 رهناً بقيمة 2.5 مليار درهم، و176 هبة بقيمة 676 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات في 5 أيام لتشمل 656 مبايعة لأراضٍ، و2915 لوحدات سكنية و414 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت الرهون على: 240 رهناً لأراضٍ، و553 لوحدات سكنية و106 رهونات لمبانٍ.

وحلت مدينة المطار في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ 1.5 مليار درهم تليها منطقة اليفرا 1 بـ 869 مليون درهم. وتم بيع قطعة أرض في منقطة مدينة المطار بقيمة 1.2 مليار درهم، وبيع عقار مكتبي في منطقة برج خليفة بقيمة 82 مليون درهم.