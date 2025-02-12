القطاعان العقاري والمالي يقودان أداءً مذهلاً لاقتصاد الإمارات

قال بنك «يو بي إس» إن اقتصاد الإمارات يشهد تحولاً ديناميكياً مدفوعاً بالاستثمارات المتزايدة في قطاعات متنوعة، لا سيما العقارات والصناعات المالية، في ظل اعتماد متزايد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

مؤكداً أن اقتصاد الدولة يتجه نحو المزيد من الاستدامة والنمو الاقتصادي القوي على المدى الطويل.

وتوقع مسؤولو البنك في تصريحات لـ«البيان» أن يستمر الأداء القوي والمستدام لاقتصاد الإمارات، مدفوعاً بجهود التنويع الاقتصادي الناجحة للغاية والمناخ الاستثماري الداعم في الدولة، على أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في 2025.

وأكد المسؤولون أن عقارات دبي حققت أداءً استثنائياً خلال العام 2024، مدفوعة بعوامل متعددة مثل الطلب القوي والتطوير المستمر للبنية التحتية، متوقعين أن يستمر هذا الزخم القوي والاتجاه التصاعدي لعقارات الإمارة، ولا سيما أن السوق أصبح أكثر جاذبية للمستثمرين وأسهم في تحقيق عوائد مرتفعة على الاستثمار.

مناخ استثماري

وقالت فيشاكا راجبوت، المدير التنفيذي - رئيس قطاع رواد الأعمال الاستراتيجيين لإدارة الثروات العالمية، «نلاحظ اهتماماً متزايداً ومتنامياً بالاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية في الإمارات، وعلى رأسها العقارات والأنشطة المالية.

حيث تشهد هذه المجالات تحولات كبيرة مدفوعة بالتطورات التكنولوجية والتوجه نحو الحلول الرقمية المبتكرة، مما يؤكد الدور المحوري لهذه القطاعات في النمو الاقتصادي للدولة خلال الفترة المقبلة».

وأضافت راجبوت، «من أبرز الاتجاهات الحديثة، نجد أن العديد من المؤسسات والشركات تتبنى الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية لتعزيز أدائها، حيث تسعى لاستخدامه في تحليل البيانات الضخمة، والتنبؤ بالاتجاهات السوقية، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، مما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والنمو المستدام».

وتابعت: «علاوة على ذلك، فإن هذا التوجه يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين بقدرة الأسواق على التكيف مع المتغيرات وتحقيق عوائد مجزية على المدى البعيد، فمن خلال اعتماد استراتيجيات مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، نشهد اليوم موجة إيجابية قوية في بيئة الأعمال الإماراتية، حيث يسود التفاؤل فيما يتعلق بفرص الاستثمار وتوسيع نطاق الأعمال».

وذكرت راجبوت، «من الواضح أن هذا المناخ الاستثماري الداعم في الدولة يعزز فرص الشركات ورواد الأعمال للابتكار والتوسع، مما يرسخ الاتجاه نحو مزيد من الاستدامة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل».

أداء مذهل

بدوره، قال كيران غانيش، الرئيس العالمي لاتصالات الاستثمار في «يو بي إس لإدارة الثروات العالمية، «بشكل عام، قامت دولة الإمارات بعمل مذهل في السنوات الأخيرة، حيث تواصل النمو وتنويع الاقتصاد غير النفطي، وهو ما كان محور التركيز خلال عام 2024.

ونتوقع استمرار هذا النمو القوي، حيث أثبتت جهود التنويع نجاحها الكبير، كما نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي». وفيما يتعلق بقطاع العقارات بالدولة، قال غانيش، «في دبي، شهدنا ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، ولكن وتيرة الارتفاع بدأت تصحيحاً مؤخراً».

جاذبية عقارات دبي

إلى ذلك، قال بنجامين كافالي، رئيس إدارة العملاء الاستراتيجيين للثروات العالمية في UBS، «إنه من خلال الحوارات والمناقشات التي أجريتها مع عدد من العملاء والمستثمرين، تمكنت من استقاء بعض الرؤى المهمة حول هذا المجال.

مشيراً إلى أنه عند النظر إلى سوق العقارات في دبي ومقارنتها بالأسواق العقارية في بعض المدن العالمية الكبرى مثل نيويورك، لندن، موناكو، هونغ كونغ، وسنغافورة، نرى دبي لا تزال جذابة من حيث القيمة مقارنة بهذه المدن».

ومما لا شك فيه، بحسب كافالي، فإن دبي شهدت في السنوات الأخيرة أداءً استثنائياً وقوياً في قطاع العقارات، حيث كان هناك نمو ملحوظ مدفوع بعوامل متعددة مثل الطلب القوي والتطوير المستمر للبنية التحتية.

وتابع «هذا الاتجاه الصاعد جعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين، وأسهم في تحقيق عوائد مرتفعة على الاستثمار، ومع ذلك، وبالنظر إلى المؤشرات الحالية، فإنني أتفق مع كيران في أن هذا الزخم القوي الذي شهدته دبي مستمر على الرغم من أنه قد يشهد بعض التصحيح المتوقع في الفترة المقبلة».