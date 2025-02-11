1500 وحدة عقارية جديدة في أبوظبي مع مطلع 2025 عبر 8 مشاريع

شهد السوق العقاري في أبوظبي دخول 1500 وحدة عقارية سكنية جديدة تحت التطوير مع مطلع 2025 عبر 8 مشاريع، تم تسجيلها بالإمارة منذ بداية العام، شملت أيضاً طرح 311 ألف متر مربع لتطوير المشاريع العقارية.

وتصدرت المشاريع الجديدة المسجلة، وفق دليل المشاريع العقارية بالإمارة، وبيانات المطورين 3 مشاريع، أكبرها «سلينا بي» في جزيرة ياس لتطوير 491 وحدة عقارية، إلى جانب مشروعين في جزيرة السعديات، يتضمن الأول «منارة ليفنج 3» لتطوير 400 وحدة.

والثاني مشروع «سوليا» لتطوير 217 وحدة، وتضمنت المشاريع «تلال السلام» بمدينة العين، لتوفير 212 وحدة، إلى جانب مشروعين في منطقة الشامخة يطوران إجمالي 162 وحدة عقارية سكنية.

وضمت جزيرة «الحديريات» مشروعين، الأول لتطوير 15 فيلا سكنية، بينما تضمن الثاني طرح أكثر من 311 ألف متر مربع من الأراضي لأنشطة التطوير العقاري المختلفة.