22.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 22.5 مليار درهم الأسبوع الماضي، نتجت عن 6043 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4883 مبايعة بقيمة 17.3 مليار درهم، و1005 صفقات رهون عقارية بقيمة 4.2 مليارات درهم، كما سجلت 155 معاملة هبة بقيمة مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 553 مبايعة لأراضٍ، و4132 مبايعة لوحدات سكنية و198 مبايعة لمبانٍ، وتوزعت صفقات الرهون لتشمل 271 رهناً لأراضٍ، و635 رهناً لوحدات سكنية، و156 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 10.7 مليارات درهم نتجت عن 1901 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 6.7 مليارات درهم عبر 3002 صفقة.

وحلت منطقة رأس الخور في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ 2.9 مليار درهم، تليها الخليج التجاري بـ 1.4 مليار درهم، وثالثاً منطقة وادي الصفا 3 بمليار درهم، تليها جميرا الثانية بـ 710 ملايين درهم، وخامساً منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بـ 671 مليون درهم.

وشهدت السوق بيع قطعة أرض في منطقة الخليج التجاري بقيمة 780 مليون درهم، كما تم بيع قطعة أرض أخرى سكنية في منطقة الممزر بقيمة 147 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة جميرا الثانية بقيمة 72 مليون درهم.