17 مليار درهم تصرفات دبي العقارية في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي 17 مليار درهم الإسبوع الماضي عبر 5027 صفقة مع 4154 مبايعة بقيمة 12.3 مليار درهم و735 صفقة رهون عقارية بقيمة 4.1 مليارات درهم و 13 هبة بـ 586 مليون درهم.

وتوزعت المبيعات الأسبوعية لتشمل 675 مبايعة لأراضٍ و2.863 لوحدات سكنية و616 لمبانٍ، فيما توزعت الرهون على 195 رهناً لأراض و503 لوحدات سكنية و99 لمبانٍ. وحلت وادي الصفا 5 في صدارة المناطق في قيمة المبايعات بـ 925 مليون درهم تليها أليفيرا 1 بـ 815 مليون درهم.

وتم بيع شقة على الخريطة في نخلة جميرا ضمن «ذا رينغز» بقيمة 116 مليون درهم، وأرض تجارية في الإمارات ليفينغ بقيمة 89 مليون درهم.