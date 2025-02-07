«سي بي آر إي»: 4.2 % نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات في 2025

توقعت «سي بي آر إي»؛ أكبر شركة استثمار وخدمات عقارية تجارية في العالم، أن يستمر اقتصاد الإمارات بالنمو بقوة خلال 2025 و2026، حيث ستظل القطاعات غير النفطية المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في البلاد والدافع الرئيس للنمو وتوليد المزيد من فرص العمل.

وعلى صعيد السوق العقاري في دبي، أكدت الشركة أن سوق العقارات السكنية سجل أداء قوياً للغاية خلال 2024، مشيرة إلى أن مؤشر الإيجارات الذكي، الذي أطلق مؤخراً، سيسهم في تقليل النزاعات، ويرفع مستوى الشفافية في السوق، كما أن توسيع مناطق التملك الحر في الإمارة سيعزز من ديناميكيات الطلب على المدى الطويل.

وتفصيلاً توقعت «سي بي آر إي» أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.7% في عام 2024، وأن يرتفع إلى 4.2% في عام 2025، ويستمر في النمو القوي في عام 2026 عند 6.0%، مما يعكس الاختلاف في الافتراضات القريبة والبعيدة المدى بشأن إنتاج النفط في البلاد.

وبناء على بيانات «أوكسفورد إيكونوميكس» فمن المتوقع أن يستمر اقتصاد الإمارات في النمو بقوة خلال 2025 و2026، مع نمو إجمالي قدره 4.2% و6.0% على التوالي، وإن كانت هذه التوقعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتوقعات نمو إنتاج النفط في المستقبل، وعليه ستظل القطاعات الخاصة غير النفطية المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد، وستحدد في نهاية المطاف معنويات السوق.

مؤشر الإيجار الذكي

واتخذت دائرة الأراضي والأملاك خطوة أخرى نحو تعزيز البيئة التنظيمية لسوق العقارات السكنية في دبي بإطلاق مؤشر الإيجار الذكي الجديد، والذي تم إطلاقه في يناير 2025 بهدف البناء على النظام السابق، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتوسيع مجموعة البيانات، وإضافة المزيد من التفاصيل، من خلال تخصيص القيمة لمرافق المبنى، والقرب من وسائل الراحة، والإدارة، والصيانة، والعديد من السمات الأخرى، وهذا يعني أن حسابات الإيجار يجب أن تعكس الآن بشكل أفضل صفات الوحدة، وتسمح بتقييم أكثر عدالة لشروط الإيجار الجديدة، كما يجب أن يعني ذلك أيضاً نزاعات أقل على الممتلكات وشفافية أكبر في السوق بشكل عام، مع خلق المزيد من اليقين للمستأجرين والملاك للتخطيط بوضوح.

وأصبحت عمليات ترقية وتجديد الوحدات الفردية أمراً شائعاً، وخاصة في مناطق التملك الحر القديمة في المدينة، بما في ذلك في الينابيع والبحيرات والمروج، وأجزاء من نخلة جميرا، ما يخلق تباينات بين جودة العقارات الفردية داخل نفس المجتمع أو المبنى.

وسجل سوق العقارات السكنية في دبي أداء قوياً للغاية، خلال الربع الرابع من 2024، حيث سجلت الأسعار المتوسطة زيادة تقترب من 18% مقارنة بالعام السابق.

وقد تم دعم ذلك من خلال ارتفاع بنسبة 18% في متوسط ​​أسعار الشقق وزيادة بنسبة 20% في متوسط ​​أسعار الفلل، حيث بلغت القيم المتوسطة 1,647 درهماً و2,024 درهماً للقدم المربعة على التوالي.

مناطق التملك الحر

وكان التغيير التنظيمي الأخير الآخر هو السماح للأجانب بالملكية الحرة لبعض الأراضي والأصول المبنية عبر مناطق ملكية دول مجلس التعاون الخليجي السابقة على طول طريق الشيخ زايد إلى الجداف وقناة دبي المائية، ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة ديناميكيات الطلب على المدى الطويل مع إضافة كبيرة لأراضي التملك الحر الجديدة، في حين تؤدي أيضاً إلى نمو الأسعار بحكم زيادة أعداد المستثمرين المؤهلين.

جاء ذلك بعد عام قياسي آخر في سوق دبي العقاري، حيث استمرت أحجام المعاملات في الارتفاع، مدفوعة بنمو مبيعات البيع على الخريطة، في عام 2024، بلغ إجمالي معاملات الوحدات السكنية 174 ألف وحدة، بزيادة 39% عن 125 ألف وحدة في عام 2023.

ويعزى هذا الاتجاه في النمو، بما يتفق مع الربع السابق، إلى حد كبير إلى ارتفاع بنسبة 72% تقريباً في معاملات البيع على الخريطة على أساس سنوي، مع استمرار إطلاق المشاريع الجديدة في الحفاظ على زخم قوي.

وقد تم دفع ذلك من خلال توافر خطط دفع جذابة، مما يجعل العقارات في متناول مجموعة أوسع من المستثمرين، ومع ذلك فإن بعض المطورين، بما في ذلك إعمار، أصبحوا الآن أكثر تشديداً في شروطهم، ويتطلبون دفعات مقدمة أكبر وأغلبية الدفعات المقدمة يجب أن تتم خلال البناء بدلاً من الانتهاء.

المشاريع الجديدة

واستمر نشاط الإطلاق الجديد في النمو بسرعة، على الرغم من أن سوق التأجير سيظل يعاني من نقص العرض في الأمد القريب، مع اكتمال أقل من 25 ألف وحدة في عام 2024، وحوالي 45 ألف وحدة متوقعة في العام بأكمله.