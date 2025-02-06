15 % زيادة متوقعة بقيمة العقارات في محيط مسار قطار الاتحاد

أشارت توقعات لمختصين في سوق العقارات المحلي إلى ارتفاع مرتقب بحوالي 15% في قيمة وأسعار العقارات والأراضي المحيطة بمسار قطار الاتحاد المزمع إنشاؤه للربط بين إمارتي أبوظبي ودبي خلال العامين المقبلين.

وألقت الضوء على توقعات إضافية بنمو العوائد بشكل واضح كأثر إيجابي مباشر لهذه الإضافة المتطورة في جاهزية البنية التحتية وشبكة المرافق الحيوية بالدولة.

ووفق مؤشرات السوق الرسمية تبدأ أسعار الشقق الجاهزة في المناطق التي يمر بها القطار في إمارة أبوظبي بحد أدنى يبلغ مليون درهم إلى سقف يتجاوز 10 ملايين درهم سواء في المناطق الاستثمارية التي ستشهد إنشاء المحطات بشكل مباشر أو بالمناطق المتاخمة لها والتي سترتفع جاذبيتها كأماكن للسكن والإقامة.

وتظهر مؤشرات أسعار العقارات ولوائح أسعار البيع السائدة المسجلة ضمن مؤشرات دائرة البلديات والنقل إلى جانب المطورين وشركات الوساطة العقارية بتباين أسعار الشقق الجاهزة بين مناطق مسار القطار، حيث تتراوح الأسعار في جزيرة الريم 1.2 مليون درهم إلى ما يتجاوز 4 مليارات درهم، بينما تبدأ أسعار الشقق في كل من جزيرتي السعديات وياس من متوسط أدنى يتراوح بين 2 و3 ملايين درهم وحتى 10 ملايين درهم.

أما المناطق المتاخمة لمحطة القطار بمطار زايد الدولي فتتراوح الأسعار للشقق الجاهزة في منطقة الراحة المقابلة للمطار بين متوسط 1.5 مليون درهم إلى سقف يقارب 5 ملايين درهم، فيما تتراوح متوسطات السعر وفق مساحات الشقق في مدينة خليفة الملاصقة للمطار ما بين مليون و3 ملايين درهم.

بينما أوضحت بيانات منصة «بيوت» المختصة بتداول العقارات، أن متوسط سعر الأراضي يبدأ من 800 درهم و1200 درهم للقدم المربعة باختلاف المناطق بين محطات جزيرة الريم والسعديات وجزيرة ياس وبأسعار تبدأ من 500 درهم للقدم المربعة في منطقة شاطئ الراحة وحوالي 400 درهم للقدم المربعة في الأراضي السكنية المطروحة للبيع في مدينة خليفة.

قيمة إضافية

من جانبها توقعت شركة «استايتف» العقارية بالإمارات أن يسهم المشروع الحيوي الجديد في إضفاء قيمة إضافية على العقارات في كل من أبوظبي ودبي، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعارها مواكبة للمشروع ما بين 10 و15% على الأقل.

وقال المدير التنفيذي للشركة أيهم جبارة، إن المشروع سيحدث تغييراً في أسعار الأراضي والعقارات المحيطة بمسار القطار، لا سيما في كل من منطقة الجداف وجزيرة السعديات، حيث من المنتظر أن تحقق المناطق التجارية المحيطة بالمحطات عوائد استثمارية تفوق 25% خلال العامين المقبلين. وأوضح أن أفضل خيارات المستثمرين هو التركيز على أراضي التطوير المختلط في محيط 2 كم من المحطات، حيث ستكون الأكثر استفادة من المشروع.