طرح سادس عقار مرمّز اليوم في «دبي هيلز»

تستعد دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم لإطلاق سادس عقار مرمز ضمن مبادرة «ترميز العقارات» عبر منصة «بريبكو منت» أول منصة عقارية مُرمّزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والعقار الجديد سيطرح للاستثمار اليوم الثلاثاء الساعة 11 صباحاً بتوقيت الإمارات، وبذلك يصل عدد العقارات المرمزة التي طرحتها الدائرة منذ إطلاق المبادرة في 25 مايو الماضي إلى 6 عقارات، 5 منها تم تمويلها بالكامل وبأوقات قياسية وصلت إلى أقل من دقيقتين.

والعقار عبارة عن شقة تتكون من غرفتي نوم وتقع في منطقة دبي هليز ضمن مشروع «بارك ريدج تاور سي»، وتطرح في السوق العقاري بقيمة 2,4 مليون درهم بخصم عن قيمتها السوقية المقدرة بـ 2,74 مليون درهم مما يمنح المستثمرين مكاسب فورية ومباشرة.

ويوفر الإطلاق الجديد فرصاً استثمارية مبتكرة للأفراد عبر شراء حصص مرمّزة تبدأ من 2000 درهم، وتُنفذ العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى.

يُدار مشروع ترميز العقارات في دبي ضمن إطار تنظيمي وضعته دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضي بدبي VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل عبر ساندبوكس دبي وتُدير شركة Ctrl Alt البنية التحتية القائمة على البلوك تشين، حيث تصدر رموز الملكية الآمنة على شبكة XRP Ledger، بينما يتولى بنك زاند دور الشريك المصرفي الرسمي، لضمان تكامل مالي قوي وآمن.