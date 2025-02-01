43.9 مليار درهم مبيعات قياسية لعقارات دبي خلال يناير بارتفاع 24 %

شهدت المبيعات العقارية في دبي خلال يناير 2025 نمواً 24 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 43.9 مليار درهم عبر 14,053 صفقة، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتظهر الأرقام انطلاقة قوية جداً لمبيعات عقارات دبي مع مطلع العام الجاري، ليكون بذلك شهر يناير أفضل افتتاحية شهرية على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية في دبي.

وأظهرت البيانات أن المبيعات نمت 24 % على أساس سنوي من 35.4 مليار درهم عبر 11283 صفقة في يناير 2023 إلى 43.9 مليار درهم عبر 14,053 صفقة خلال يناير الماضي، ويشير ذلك إلى أن يناير 2025 تمكن من تحطيم الرقم القياسي لأفضل افتتاحية شهرية التي كانت مسجلة باسم يناير 2024.

وعززت المبيعات القياسية لشهر يناير 2025 مكانة دبي كواحدة من أقوى أسواق العقارات في العالم، وهذه الأرقام لا تعكس فقط الطلب القوي والمتزايد على العقارات في الإمارة، لكنها أيضاً تؤكد الاتجاه الصاعد المستدام للسوق، ما يرسخ ريادة الإمارة واحدة من أكثر الوجهات العقارية جاذبية إقليمياً وعالمياً.

وتؤكد النتائج الاستثنائية 4 ديناميكات رئيسية للسوق، أولاً: ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ثانياً: نمو مستدام رغم تحديات الاقتصاد العالمي، ثالثاً: قوة الطلب أمام العرض، رابعاً: دبي وجهة عالمية للمعيشة والأعمال.

وبلغت التصرفات العقارية في دبي خلال يناير 2025 نحو 57.7 مليار درهم عبر 17,636 صفقة، توزعت كالآتي: 43.9 مليار درهم مبيعات عقارية عبر 14,053 صفقة، و10.8 مليارات درهم رهون عقارية عبر 2,918 صفقة، و3 مليارات درهم هبات عبر 665 صفقة.

وأفادت بيانات الدائرة أن منطقة مدينة المطار استحوذت على الحصة الكبرى من المبيعات خلال يناير بقيمة 2.4 مليار درهم عبر 334 صفقة، تلتها منطقة نخلة جبل علي بملياري درهم عبر 95 صفقة، وثالثاً منطقة اليفرا 1 بـ1.9 مليار درهم عبر 394 صفقة، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بـ1.9 مليار درهم عبر 125 صفقة، وخامساً منطقة الخليج التجاري بـ1.8 مليار درهم عبر 753 صفقة.

4 ديناميكات رئيسة للسوق

ثقة المستثمرين المحليين والدوليين

نمو مستدام رغم تحديات الاقتصاد العالمي

قوة الطلب أمام العرض

دبي وجهة عالمية للمعيشة والأعمال