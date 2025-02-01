52.3 % حصة دبي من التراخيص الجديدة في الإمارات

شهدت بيئة الأعمال في الإمارات نشاطاً واضحاً خلال الشهر الأول من 2025، حيث تم تسجيل قرابة 21 ألف ترخيص جديد في بيئة الأعمال المحلية، استحوذت دبي على 52.3 % منها.

وقارب إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص النشطة المسجلة في الإمارات نحو 971 ألف ترخيص بنهاية شهر يناير، وفق رصد البيانات الحديثة المدرجة في السجل الاقتصادي الوطني، وصدرت الحصة الأكبر من إجمالي التراخيص المسجلة بالدولة بنسبة 77.5 % بما يناهز 752 ألف ترخيص عن منظومات التراخيص عبر الدوائر الاقتصادية.

وبحسب البيانات حافظت دبي على ريادتها كمقصد أول للمستثمرين نحو تأسيس الشركات والمشاريع في الإمارات، وبرصيد تراكمي يتجاوز 573 ألف ترخيص، بحصة 59 % من إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص المسجلة.

وأوضحت البيانات ارتفاع التراخيص المسجلة في دبي بنحو 11 ألف ترخيص جديد دخلت لبيئة الأعمال بها خلال يناير الماضي مستحوذة على أكثر من نصف التراخيص الجديدة التي سجلت في الإمارات خلال الشهر.

واستحوذت أبوظبي على 17.6 % من إجمالي الرصيد التراكمي للشركات في الإمارات بحوالي 171 ألف ترخيص، ثم الشارقة بنحو 111 ألف ترخيص وبنسبة 11 %، بينما اختصت 8 % رأس الخيمة بنحو 61.5 ألف ترخيص، بينما توزعت النسبة الباقية على عجمان والفجيرة وأم القيوين.

ووفقاً للأشكال القانونية للتراخيص المسجلة مع نهاية يناير حافظت الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الفردية وشركات الشخص الواحد على تصدرها أشكال الشركات المرخصة بالإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص، في الوقت الذي استقطبت فيها الإمارة أيضاً على الجزء الأكبر من التراخيص المسجلة لأنشطة الشركات الدولية الأجنبية والتراخيص الشركات الخليجية في الدولة.