القطاع العقاري في دبي يحافظ على نمو قوي خلال 2025

أجمع 30 مسؤولاً يعملون في القطاع العقاري بدبي على أن القطاع يواصل نمواً قوياً وتطوراً متسارعاً خلال عام 2025، الأمر الذي يعكس مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار.

وفي استبيان أجرته «البيان» شمل مجموعة واسعة من المديرين التنفيذيين والمستثمرين والمطورين والخبراء في القطاع، جاءت التوقعات إيجابية ومبشرة للغاية، مع تأكيد الأغلبية على قوة السوق العقاري في الإمارة خلال عام 2025.

وأظهرت النتائج تفاؤلاً كبيراً بأداء سوق دبي العقاري، مدعوماً بعوامل عدة، من بينها التوسع في فرص التملك الحر في المناطق الاستراتيجية، وزيادة الطلب على المشاريع الفاخرة، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، كما أشارت النتائج إلى أن المبادرات الحكومية مثل «أجندة دبي الاقتصادية D33» وبرامج البنية التحتية الكبرى تعد محفزاً رئيساً لدفع عجلة النمو العقاري، مما يعزز مكانة دبي وجهة مفضلة للاستثمار العقاري على مستوى العالم.

وتوقع 93 % من المشاركين أن يشهد القطاع نمواً قوياً مع توقعات باستمرار التحسن خلال الأشهر المقبلة، مع وجود بعض التحديات التي قد تؤثر على النمو. كما توقع 90 % زيادة في إطلاق المشاريع الجديدة.

وكذلك توقع 83 % تأثيراً إيجابياً للذكاء الاصطناعي على القطاع. وأكد 76 % من المشاركين أن القطاع العقاري سيستمر في جذب الاستثمارات الدولية مدفوعاً بالاستقرار الاقتصادي والمبادرات الجذابة، مما يؤكد الثقة العالية في السوق المحلي، فيما يرى 16.6 % من المشاركين أن يستمر السوق في جذب الاستثمارات، ولكن بدرجة أقل، فيما أبدى 6.6 % من العينة مخاوفهم المتعلقة بأداء الاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بقطاع العقارات الفاخرة الذي لا يزال يسجل أداء استثنائياً منذ جائحة كورونا، توقع 80 % من المشاركين أن يستمر الطلب على القطاع في الزيادة مع تزايد الاستثمارات ودخول منافسين جدد، فيما يرى 10 % من أفراد العينة أن الطلب سيظل مستقراً لكن مع بعض التقلبات، فيما توقع 6.6 % من المشاركين أن يكون أداء القطاع الفاخر هادئاً نسبياً، وتوقع 3.3 % من المشاركين انخفاض طفيف للطلب خلال الفترة المقبلة.

وأظهر الاستطلاع أن 40 % المشاركين يرون أن العقارات المستدامة تعتبر أبرز التوجهات الجديدة بالنسبة للقطاع العقاري بدبي خلال العام الجاري، فيما توقع 30 % من المشاركين تزايد التركيز على التكنولوجيا في القطاع، وتوقع 26.6 % تزايد الطلب على المجمعات السكنية ذات مستوى الترفيه العالي، واعتبر 3.3 % من أفراد العينة أن يكون للعملات الرقمية حضور مستقبلي في القطاع.

وعند سؤال المشاركين عن المناطق التي ستشهد المزيد من الزخم خلال 2025، توقع 46.6 % من أفراد العينة أن تكون المناطق القريبة من مطار آل مكتوم الجديد الأكثر زخماً في دبي خلال الفترة المقبلة، فيما توقع 13.3 % من المشاركين أن تبقى المناطق القريبة من المترو الأكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين والعملاء.

بالمقابل، اعتبر 20 % من المشاركين أن الجزر الاصطناعية مثل نخلة جميرا ونخلة جبل علي وجزر العالم هي الأكثر زخماً خلال 2024، و13.3 % اختاروا قلب دبي أي المناطق القريبة من برج خليفة وداون تاون دبي، 6.6 % المناطق ذات الواجهة البحرية.

ولا يزال القطاع العقاري بدبي يحقق نتائج قوية جداً على صعيد العقارات التجارية، ولا سيما أن دبي التي تعتبر المركز المالي والتجاري للشرق الأوسط لا تزال تستقطب المزيد من الشركات العالمية التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، مما زاد الطلب على المكاتب ذات الدرجة الأولى.

وتوقع 83.3 % أن يكون أداء العقارات التجارية ممتازاً خلال 2025 مع طلب قوي ومستدام، فيما توقع 6.6 % من أفراد العينة أداءً جيداً جداً، مع استقرار في الطلب، 3.3 % توقعوا أداءً جيداً، بما يتوازى مع الأداء الاقتصادي للدولة، و3.3 % توقعوا أداءً متوسطاً، مع تصحيح جزئي للأسعار، فيما يرى 3.3 % من المشاركين أن يكون الأداء مقبولاً.