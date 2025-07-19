17.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي في أسبوع 17.3 مليار درهم 4849 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3903 مبايعات بقيمة 12.6 مليار درهم، و820 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.4 مليارات درهم، كما سجل 134 معاملة هبة بقيمة 1.4 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 539 مبايعة لأراضٍ، و3216 مبايعة لوحدات سكنية و148 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 167 رهناً لأراضٍ، و785 رهناً لوحدات سكنية، و115 رهناً لمبانٍ. وسجلت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 7.1 مليارات درهم نتجت عن 1439 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 5.4 مليارات درهم نتجت عن 2456 صفقة.

وحلت منطقة وادي الصفا 3 في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ 1.6 مليار درهم، وجاءت منطقة الوصل بـ 1.1 مليار درهم، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 939 مليون درهم، ورابعاً منطقة جميرا الثانية بـ 528 مليون درهم، وخامساً منطقة بو كدرة بـ 491 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض صناعية في منطقة الوصل بقيمة 1 مليار درهم، كما تم بيع فيلتين فاخرتين قيد الإنشاء في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «روز وود ريزيدينسيز دبي» قيمة الأولى 250 مليون درهم والثانية 180 مليون درهم، إلى جانب بيع عقار مكتبي على المخطط في منطقة الخليج التجاري بقيمة 65 مليون درهم.

3.4 مليارات لـ 820 صفقة رهون

134 معاملة هبة بقيمة 1.4 مليون