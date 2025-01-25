13.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي 13.7 مليار درهم خلال أسبوع، نتجت عن 3905 صفقات، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3614 مبايعة بقيمة 10.6 مليارات درهم، و714 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.4 مليار درهم، وتم تسجيل 189 معاملة هبة بقيمة 747 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على 581 مبايعة لأراضٍ، و2715 مبايعة لوحدات سكنية، و318 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على 186 رهناً لأراضٍ، و461 رهناً لوحدات سكنية، و85 رهناً لمبانٍ.

وحلت منطقة برج خليفة في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ604 ملايين درهم، وجاءت ثانياً وادي الصفا 5 بـ600 مليون، وثالثاً نخلة جميرا بـ569 مليوناً، ورابعاً قرية جميرا الدائرية بـ441 مليوناً، وخامساً منطقة مدينة هند 4 بـ376 مليوناً.

وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض سكنية في منطقة برج خليفة بقيمة 183 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 130 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخريطة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 56 مليون درهم، وبيعت فيلا على المخطط في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 43 مليون درهم.