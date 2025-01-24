«شروق»: بيع %90 من المرحلة الأولى لـ«أجوان خورفكان»

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» عن إطلاق برجي «موج» و«غدير» السكنيين الجديدين ضمن المرحلة الثانية من مشروع «أجوان خورفكان»، وذلك خلال مشاركتها في معرض «إيكرس» العقاري 2025.

وعلى هامش مشاركة «شروق» في المعرض، أشار محمد عبيد النعيمي، مدير مشروع «أجوان خورفكان»، إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع يعكس حجم الإقبال الكبير الذي حققته المرحلة الأولى، حيث تجاوزت مبيعاتها 90%، ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا المشروع المميز.

كما أوضح أنه تم حجز 50% من وحدات المرحلة الثانية منذ انطلاق المعرض، مع توقعات بزيادة الإقبال مع اقتراب موعد إطلاق المرحلة الثالثة،وأضاف النعيمي أن المشروع يحظى باهتمام واسع من المستثمرين المحليين والخليجيين، حيث يشكل المواطنون والخليجيون أكثر من 70% من إجمالي المشترين. وأكد أن العمل في المشروع من المقرر أن يبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن يتم تسليم الوحدات السكنية بحلول نهاية عام 2026.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز المشاريع النوعية والاستثمارية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى توفير تجربة سكنية فاخرة تجمع بين التصاميم والمرافق المتكاملة، ويتضمن المشروع شققاً سكنية فسيحة ومتعددة الغرف.

كما أضافت الهيئة أن مشروع «أجوان خورفكان» يعد من أبرز المشاريع السكنية على الساحل الشرقي، حيث يضم ستة مبانٍ سكنية بتصاميم مميزة.