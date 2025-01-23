توقعات باستمرار الاتجاه التصاعدي لعقارات دبي في 2025

توقعت مؤسسة «فاليوسترات» للأبحاث العقارية أن يحافظ السوق العقاري في دبي بشقيه السكني والتجاري على مساره التصاعدي في عام 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ، وذلك بدعم من النمو الاقتصادي، والطلب المتزايد، والمشاعر الإيجابية، ونضج السوق المتزايد.

وتوقعت الشركة في تقرير حديث تحت عنوان «دبي 24/ 25» أن تتزايد القيم الرأسمالية بنسبة 5 - 10 % خلال العام.

ورجّح التقرير أن تشهد الفيلات الأكبر حجماً، وخاصة في المواقع الرئيسية، نمواً معتدلاً في أسعار البيع، مع استقرار الأسعار المحتمل في النصف الثاني من العام، ومن المتوقع أن يتسارع نمو الإيجار في قطاعات السوق المنخفضة والمتوسطة، مع تجدد الثقة بسوق الشقق مقارنة بقطاع الفيلات.

كما توقع التقرير أن يتحول عدد متزايد من المستأجرين نحو ملكية المنازل، مدفوعاً بإيجارات قياسية مرتفعة، وانخفاض تكاليف قروض الإسكان.

وقالت المؤسسة إن سوق المكاتب في دبي يشهد طلباً غير مسبوق، بسبب توسع الشركات وتأسيس أعمال تجارية جديدة، ومن المتوقع نمو الإيجارات بشكل مستدام وارتفاع قيم رأس المال، وخاصة بالنسبة لمساحات المكاتب من الدرجة الأولى.

تعد سمعة دبي وجهة صديقة للأعمال وتدفق المواهب العالمية من المحركات الرئيسية لهذا الطلب، ومن المتوقع أن تشهد مواقع المكاتب الرئيسية نشاطاً متزايداً، مما يعزز مكانة دبي مركزاً تجارياً رائداً.

وتستعد دبي لاستقبال 3 مراكز للتسوق خلال الفترة المقبلة، وهي شوبا هارلاند مول، وند الشبا جاردنز مول، وجميرا سيتي مول، ومن المتوقع أن تزيد حصة الإيرادات المقبلة من المعاملات عبر الإنترنت محلياً وعالمياً، مع توقع وصول مبيعات التجارة الإلكترونية في دبي إلى 17.2 مليار دولار بحلول عام 2027.