14000 غرفة فندقية في رأس الخيمة بحلول 2027

أكد راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، على دور قطاع المنشآت الفندقية في دعم الخطط والرؤية المستقبلية الشاملة للهيئة لإنجاح استراتيجية الإمارة للنمو المستدام، والتي تهدف إلى استقطاب أكثر من 3.5 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030، لافتاً إلى انتعاش الاستثمارات السياحية والفندقية، فيما تستهدف الإمارة 14000 غرفة فندقية بحلول 2027.

وأوضح أنه تم افتتاح منتجعين جديدين في الإمارة خلال عام 2024 مثل منتجع أنانتارا ميناء العرب 174 غرفة، الذي يضم أول فلل عائمة في الإمارة، ومنتجع سوفيتل شاطئ الحمرا 292 غرفة، ما أدى إلى توسيع محفظة الضيافة في رأس الخيمة إلى أكثر من 7800 غرفة فندقية من فئات 5 و4 و3 نجوم، لتوفر بذلك تجارب ضيافة ترتقي لتطلعات الزوار المتنوعة.

استثمارات ضخمة

وأشار إلى أن الإمارة نجحت خلال العام الماضي في استقبال 1.28 مليون زائر، بنمو 12% في عائدات السياحة وزيادة 15% في عدد الزوار ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات، مقارنة بنتائج العام 2023، ويأتي هذا النجاح استكمالاً لتاريخ الهيئة الحافل بالإنجازات، ونتطلع إلى استمرار تحقيق النجاحات في عام 2025 بفضل استثماراتنا الضخمة، وفعالياتنا الدولية، والتطورات المبتكرة التي نعمل على تنفيذها، مع تنفيذ أفضل الحملات التسويقية وأكثر من 2200 نشاط ترويجي عبر 70 مدينة على مستوى العالم.

وأشار راكي فيليبس، إلى أن الهيئة تستعد لافتتاح مجموعة من تجارب الإقامة الفاخرة والعالمية المتوقع إطلاقها قريباً في 2025 مثل منتجع روف جزيرة المرجان (441 غرفة فندقية شاطئية)، ومنتجع روتانا مانجروف (258 غرفة فندقية)، ومنتجع ويستن (257 غرفة فندقية)، بالإضافة إلى وجهة «سيج لودج» الجبلية التابعة لمجموعة «مانتيس» ستضم 70 كوخاً فاخراً لتجربة مستوحاة من الطبيعة.

منتجعات راقية

وقال إننا نتطلع خلال السنوات المقبلة إلى إطلاق مجموعة مميزة ومنوعة من أرقى الفنادق والمنتجعات التجارية مثل فنادق «نوبو»، و«دبليو»، و«جي دبليو ماريوت»، و«نيكي بيتش»، و«هيلتون»، ومنتجع «وين» جزيرة المرجان الذي يعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في رأس الخيمة، وبالتالي مضاعفة أعداد مشاريعنا التطويرية في رأس الخيمة وتوفير أكثر من 14000 غرفة فندقية إجمالياً بحلول العام 2027.

وأكد فيليبس، أن الهيئة نجحت بالتعاون مع دائرة الطيران المدني ومطار رأس الخيمة الدولي خلال العام 2024، في تعزيز الربط الجوي وسهولة الوصول إلى الإمارة من خلال توفير رحلات مباشرة جديدة من المدن الرئيسية في 9 مدن تشمل موسكو في روسيا، بوخارست في رومانيا، طشقند في أوزبكستان، جدة في السعودية، براغ في جمهورية التشيك، وارسو وكاتوفيتشي في بولندا، ألماتي في كازاخستان وحيدر أباد في الهند.

التراث الثقافي

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، جهود الاستدامة للحفاظ على التراث الثقافي، حيث وضعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة رؤيتها الثقافية والتراثية عام 2024، وهي خارطة طريق للمحافظة على 20 من أكثر من 80 موقعاً تاريخياً وأثرياً في الإمارة يعود تاريخها إلى العصر البرونزي، ومن خلال تطوير هذه المواقع كوجهات رئيسية لتوفير تجارب أكثر أصالة للزوار وتمكين الإماراتيين من المشاركة في القطاع السياحي.

توطين السياحة

وأضاف إن جهود الهيئة تتواصل لتمكين المواهب المحلية بتخرج 18 شاباً إماراتياً في «برنامج الضيافة الإماراتية» الأول الذي أطلقته هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بالشراكة مع «كارير لاب» وجامعة ليروش السويسرية من أجل تأهيل شباب الإمارات وتمكينهم من قيادة مستقبل قطاع السياحة والضيافة.