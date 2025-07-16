بيع عقارين فاخرين مرمزين في دبي بأقل من ربع ساعة

نجحت دائرة الأراضي والأملاك بدبي في بيع عقارين فاخرين مرمزين خلال 12 دقيقة من طرحهما في السوق عبر منصة «بريبكو مِنت» اليوم الأربعاء بقيمة إجمالية بلغت 3.4 ملايين درهم عبر 426 مستثمراً.

العقار الأول عبارة عن شقة عصرية مكونة من غرفة نوم واحدة وتقع في منطقة دبي مارينا ضمن برج «ليف ريزيدينس»، وتم تمويلها بالكامل بقيمة 1.86 مليون درهم خلال 3 دقائق وعبر 258 مستثمراً، علماً أن الملكية الجزئية للعقار تبدأ من 2000 درهم إماراتي.

أما العقار الثاني فهو شقة سكنية فاخرة أيضاً وتتكون من غرفة نوم واحدة وتقع في منطقة «مدينة محمد بن راشد» ضمن برج «شوبا غريك فيستاس غراند»، وتم تمويلها بالكامل بقيمة 1.6 مليون درهم خلال 9 دقائق عبر 204 مستثمرين.

ومنذ انطلاق مبادرة ترميز العقارات في دبي في 25 مايو الماضي، طرحت الدائرة 5 عقارات ونجحت في تمويلها بالكامل خلال أوقات قياسية وصلت إلى أقل من دقيقتين، مما يشير إلى حجم الطلب الكبير من قبل المستثمرين على هذا النوع من المنتجات العقارية المبتكرة.

يدار مشروع ترميز العقارات في دبي ضمن إطار تنظيمي وضعته دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع سلطة VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل عبر ساندبوكس دبي Real Estate Sandbox، وتدير شركة Ctrl Alt البنية التحتية القائمة على البلوك تشين، حيث تصدر رموز الملكية الآمنة على شبكة XRP Ledger، بينما يتولى بنك زاند (Zand Bank) دور الشريك المصرفي الرسمي، لضمان تكامل مالي قوي وآمن.