دبي تطرح اليوم عقارين فاخرين ضمن «ترميز العقارات»

تستعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم لإطلاق عقارين فاخرين عبر منصة «بريبكو منت» أول منصة عقارية مرمزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيطرح العقاران الجديدان للاستثمار اليوم 11 صباحاً بتوقيت الإمارات، وبذلك يصل عدد العقارات المرمزة التي طرحتها الدائرة منذ إطلاق المبادرة في 25 مايو الماضي إلى 5 عقارات، 3 منها قد تم تمويلها بالكامل وبأوقات قياسية وصلت إلى أقل من دقيقتين.

والعقار الأول عبارة عن شقة عصرية تقع في منطقة دبي مارينا ضمن برج «ليف ريزيدينس»، أما العقار الثاني فهو شقة سكنية فاخرة أيضاً وتقع في منطقة «مدينة محمد بن راشد» ضمن برج «شوبا غريك فيستاس غراند».

يدار مشروع ترميز العقارات في دبي ضمن إطار تنظيمي وضعته دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع سلطة VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل عبر ساندبوكس دبي Real Estate Sandbox، وتدير شركة Ctrl Alt البنية التحتية القائمة على البلوك تشين، حيث تصدر رموز الملكية الآمنة على شبكة XRP Ledger، بينما يتولى بنك زاند (Zand Bank) دور الشريك المصرفي الرسمي، لضمان تكامل مالي قوي وآمن.

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أكثر من 4.3 مليارات درهم عبر 1185 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 925 مبايعة بقيمة 2.9 مليار درهم منها 174 مبايعة لأراضٍ، و715 مبايعة لوحدات سكنية و36 مبايعة لمبانٍ. وشهد السوق العقاري صفقة بيع أرض تجارية في منطقة عود ميثا بقيمة 77 مليون درهم، وكذلك بيعت وحدة مكتبية على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 65 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية في المنطقة نفسها بقيمة 36 مليون درهم. وسجلت الرهون 778 مليون درهم عبر 226 معاملة، منها 31 رهناً لأرض، و180 رهناً لوحدات سكنية، و25 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 34 هبة بقيمة 631 مليون درهم.