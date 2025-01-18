12 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 12 مليار درهم الأسبوع الماضي، نتجت عن 3905 صفقات، مع تسجيل أكثر من 3126 مبايعة بقيمة 9 مليارات درهم، و616 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.6 مليار درهم، كما سُجل 163 معاملة هبة بقيمة 481 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على 448 مبايعة لأراضٍ، و2459 مبايعة لوحدات سكنية و219 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على 179 رهناً لأراضٍ، و869 رهناً لوحدات سكنية، و73 رهناً لمبانٍ.

وحلت اليفرا 1 في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ570 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة دبي الجنوب بـ532 مليون درهم، وثالثاً منطقة بوكدرة بـ414 مليون درهم، ورابعاً منطقة جميرا الأولى بـ414 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة جميرا بـ370 مليون درهم.

وتم بيع قطعة أرض سكنية في منطقة جميرا الأولى بقيمة 350 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى مخصصة لنادٍ رياضي في منطقة بو كدرة بقيمة 130 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخارطة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 49 مليون درهم.