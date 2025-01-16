بأرقام تاريخية.. عقارات دبي تسجل 46 شهراً متتالياً من المكاسب

قالت منصة الأبحاث والبيانات العقارية «بروبرتي مونيتور» Property Monitor، إن أسعار العقارات بدبي اختتمت العام 2024 بارتفاعات صعودية متتالية، استمرت لـ 46 شهراً مع نهاية ديسمبر الماضي، حيث تشير هذه الأرقام الاستثنائية إلى مستوى مذهل من النمو يبلغ 77.9% فوق أدنى مستوى للسوق في أبريل 2009، كما تجاوزت بشكل مريح (17%) الذروة السابقة في سبتمبر 2014.

ومع نهاية العام 2024، سجل سوق العقارات في دبي أرقاماً تاريخية غير مسبوقة على صعيد قيمة وعدد صفقات البيع، ويأتي الازدهار المستمر والمتواصل بالتزامن مع زيادة الطلب من قبل المستثمرين، ورجال الأعمال والمستثمرين الأثرياء على العقارات الفاخرة، وذات الجودة العالية في الإمارة.

هذا الاتجاه يعزز من مكانة دبي وجهة رائدة للاستثمار، حيث تواصل المدينة جذب الأنظار، بفضل مشاريعها المتنوعة والابتكارية، مما يرسخ سمعتها مركزاً استثمارياً متميزاً على المستوى العالم.

ذروة جديدة

وأضافت منصة الأبحاث أن الأرقام الأخيرة لشهر ديسمبر 2024 تؤكد أن السوق العقاري في الإمارة مستمر في مساره التصاعدي بـ«نمو مطرد»، حيث واصلت أسعار العقارات الارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتبلغ الآن 1493 درهماً للقدم المربعة مقارنة بـ 1478 درهماً للقدم المربعة في شهر نوفمبر السابق.

ويضع هذا الارتفاع الأسعار عند مستوى مذهل يبلغ 77.9% فوق أدنى مستوى للسوق في أبريل 2009 وحتى أعلى من ذروة السوق السابقة في سبتمبر 2014 بنسبة 17%.

الأعلى على الإطلاق

وتابعت المنصة: «في ديسمبر 2024 ارتفع مؤشر الأسعار الديناميكية الخاص بالمؤسسة (DPI)، على مستوى الإمارة إلى 208 نقاط، مع زيادة متواضعة على أساس شهري بنسبة 0.88% مقارنة بمستويات نوفمبر الماضي عند 206، وهي أعلى بكثير من مستويات المؤشر عند 172 نقطة في 2014».

وذكرت المنصة أنه على أساس سنوي نمت الأسعار بنسبة 16.52%، مسجلة 46 شهراً متتالياً من الحركة الصعودية، على أساس ربع سنوي، سجلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 3.12%، مما حافظ على مسار السوق الصاعد.

أرقام واعدة

وتأتي هذه الزيادات المسجلة في الأسعار مع نهاية العام 2024 بالتوازي مع الطلب الاستثنائي على العقارات في الإمارة، حيث تجاوزت قيمة المبيعات العقارية حاجز الـ 522 مليار درهم، خلال مجمل العام الماضي بنمو 30.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية في الإمارة.

وحقق القطاع العقاري في دبي خلال الربع الرابع من العام 2024 أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 147.77 مليار درهم، وذلك بعد المبيعات الشهرية الأعلى تاريخياً المسجلة في شهر أكتوبر البالغة 61.47 مليار درهم، فيما سجلت المبيعات 43.65 مليار درهم في نوفمبر، و42.65 مليار درهم في ديسمبر 2024.