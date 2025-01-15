«إيفا» تشتري فيرمونت النخلة بـ 1.2 مليار درهم

أبرمت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات اتفاقية بيع وشراء مع وحدة تابعة لشركة الاستثمار الكويتية أرزان المالية جروب (AFG)، تبيع إيفا بموجبها فندق فيرمونت النخلة مقابل 325 مليون دولار(1.2 مليار درهم)، ومن المتوقع إتمام الصفقة في الشهور المقبلة. وسيعمل استحواذ أرزان لإدارة الاستثمار (AIM) على الفندق المكون من 391 غرفة أيضاً كمحفز لإطلاق منصتها الجديدة لصندوق الضيافة في دول مجلس التعاون.

ويأتي الاتفاق الأخير بعد الاستحواذ الأخير لشركة أرزان على فندق VOCO Bonnington في دبي في الربع الرابع من عام 2024. وقال طلال جاسم البحر، رئيس مجلس إدارة AIM وAFG، إن أحدث عملية استحواذ تتماشى مع استراتيجية AIM للاستثمار في الفنادق ذات الخدمة الكاملة في المدن الرئيسية لإنشاء منتجات استثمارية مؤسسية.

وفي أكتوبر، حصلت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات على إعادة تمويل بقيمة 600 مليون درهم (163 مليون دولار) في أكتوبر الماضي من أحد البنوك الإماراتية لشراء العقار، بأجل استحقاق 15 عاماً. وإيفا للفنادق هي شركة تابعة مملوكة لشركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) الكويتية، ومدرجة في بورصة الكويت وسوق دبي المالي.