14.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي 14.5 مليار درهم الأسبوع الماضي مع 4085 صفقة وتم تسجيل 3432 مبايعة بـ 11.8 مليار درهم، و644 صفقة رهون بـ 2.1 مليار درهم و164 هبة بـ 596 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات لتشمل 1077 مبايعة لأراضٍ و2105 مبايعات لوحدات سكنية و250 لمبانٍ، فيما توزعت الرهون على: 172 رهناً لأراضٍ و443 لوحدات سكنية و96 لمبانٍ. وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق في قيمة المبايعات بـ1.6 مليار درهم، تليها نخلة جبل علي بـ1.06 مليار درهم ثم اليلايس 1 بـ1.03 مليار درهم ورابعاً الوصل بـ691 مليون درهم، ثم الخليج التجاري بـ444 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض في منطقة مدينة المطار جنوب دبي بقيمة 1.4 مليار درهم، وقطعة أرض في الوصل بقيمة 683 مليون درهم إلى جانب بيع أرض على الخارطة بمنطقة قناة دبي المائية بقيمة 82 مليون درهم وشقة قيد الإنشاء بنفس المنطقة بـ 28 مليون درهم.