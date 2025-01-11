قال بنك الإمارات دبي الوطني إن 2024 يعتبر عام الأرقام القياسية في القطاع السكني العقاري في دبي، مشيراً إلى أن الطلب الكبير على العقارات السكنية جعل من دبي واحدة من أكثر الأسواق السكنية نشاطاً على مستوى العالم.

وقال البنك في تقرير حديث اطلعت عليه البيان، إن قطاع العقارات السكنية في دبي خلال عام 2024 كان مليئاً بالأرقام القياسية، حيث وصلت المعاملات العقارية، والإمدادات الجديدة، ومتوسط الأسعار لكل قدم مربعة في معظم الأسواق الفرعية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وأضاف التقرير إن الطلب الكبير على العقارات السكنية جعل من دبي واحدة من أكثر الأسواق السكنية نشاطاً على مستوى العالم، وعلى مدار العام، سجلت المدينة أكثر من 168,000 معاملة عقارية سكنية في مناطق التملك الحر.

انتعاش المعاملات

وذكر التقرير أن المعاملات توزعت على مختلف مستويات الأسعار والأسواق الفرعية، إلا أن الوحدات التي تتراوح أسعارها بين 1 مليون إلى 2 مليون درهم شهدت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع الطلب عليها بنسبة 71%على أساس سنوي.

كما تم بيع 114,480 وحدة قيد الإنشاء في عام 2024، حيث زادت حصتها من إجمالي المعاملات من 54% في 2023 إلى 68% في 2024، وتماشياً مع هذا النمو الكبير في الطلب، وصلت أعداد الوحدات التي تم إطلاقها في دبي أيضاً إلى مستوى قياسي جديد، مع إطلاق ما مجموعه 142,000 وحدة في عام 2024.

وبالمقارنة مع ديسمبر 2020، ارتفع متوسط أسعار الشقق بنسبة 65%، في حين تضاعفت تقريباً أسعار الفلل والتاونهاوس لكل قدم مربعة.

وكان السوق العقاري بدبي قد سجل ذروة تاريخية جديدة على مستوى المبيعات العام 2024، حيث ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 30.2% على أساس سنوي إلى أكثر من 522.2 مليار درهم وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية في الإمارة، مقابل 401.1 مليار درهم العام 2023.