25.3 مليار درهم تصرفات قياسية أسبوعية لعقارات دبي

يتواصل الزخم في سوق دبي العقاري محطماً الأرقام القياسية السابقة، حيث بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع 25.3 مليار درهم نتجت عن 9331 صفقة، وتعتبر بذلك أعلى قيمة أسبوعية مسجلة على الإطلاق في تاريخ السوق، متجاوزة القيمة السابقة في ديسمبر الماضي عند 22.7 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 8327 مبايعة بقيمة 21.6 مليار درهم، و847 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.8 مليار درهم، كما سُجل 242 معاملة هبة بقيمة 965 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 701 مبايعة لأراضٍ، و7242 مبايعة لوحدات سكنية و384 مبايعة لمبان، فيما توزعت صفقات الرهون على : 196 رهناً لأراض، و857 رهنا لوحدات سكنية، و133 رهنا لمبان.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 8.1 مليارات درهم نتجت عن 1783 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 13.4 مليار درهم نتجت عن 6544 صفقة.

التوزيع الجغرافي للمبايعات

وحلت منطقة وادي الصفا 3 في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 1.7 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطار بـ 1.07 مليار درهم، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 1.04 مليار درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بـ 914 مليون درهم، وخامساً منطقة برج خليفة بـ 863 مليون درهم.

أبرز الصفقات

وشهد السوق بيع قطعة أرض تجارية في منطقة المركز التجاري الأول بقيمة 350 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى في مدينة دبي الصناعية بقيمة 192 مليون درهم، وكذلك بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة نخلة جميرا بقيمة 116 مليون درهم، إلى جانب بيع عقار مكتبي قيد الإنشاء في الخليج التجاري بقيمة 54 مليون درهم.