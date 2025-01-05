27 % نمو الوحدات العقارية الجديدة في أبوظبي 2024

شهد القطاع العقاري في أبوظبي نشاطاً واضحاً العام الماضي، حيث كشفت شركات عقارية عن تطوير 14000 وحدة عقارية جديدة مختلفة التصميمات والمساحات بين الشقق والفلل السكنية تم تسجيلها في الإمارة ضمن 45 مشروعاً 2024 بنسبة نمو 27% مقارنة بحوالي 11000 وحدة سكنية جديدة تم تسجيلها من خلال 36 مشروعاً العام 2023.

وتتفاوت المشاريع المعلن عنها في 2024 وفق مراحل إنجازها ما بين المشاريع على المخطط والمراحل التمهيدية للإنشاء ومشاريع أخرى تراوحت فيها نسب الإنجاز بين 10 وما يتجاوز 50% من مخطط الأعمال الإنشائية.

الجزر السياحية

وحافظت الجزر السياحية ومناطق التملك الحر على تصدرها مناطق التطوير العقاري بأبوظبي وفق بيانات المطورين ودائرة البلديات والنقل بمقدمتها جزيرة «الريم»، التي استحوذت على 17% من إجمالي الوحدات الجديدة بحوالي 2385 وحدة سكنية عبر 9 مشروعات تم تسجيلها منذ بداية العام، تلتها جزيرة «السعديات» بحصة 15.7% بقرابة 2200 وحدة عقارية سكنية عبر تطوير 11 مشروعاً جديداً.

مشاريع كبرى

وتضمنت أكبر المشاريع المسجلة في أبوظبي بشكل فردي منذ بداية العام الجاري مشروع «بلغليم» بمنطقة الباهية، الذي استحوذ على 12.5% من إجمالي الوحدات الجديدة في الإمارة بحوالي 1746 وحدة سكنية، بينما ضمت مدينة خليفة 5 مشروعات تضم حوالي 12% من إجمالي الوحدات الجديدة بقرابة 1712 وحدة.

واستقطبت جزيرة «ياس» حوالي 9% من الوحدات الجديدة المستهدف تطويرها بما يناهز 1300 وحدة سكنية عبر 7 مشاريع مسجلة، كما استحوذت 4 مشاريع ضمن مشاريع شركة «بلووم» داخل المدينة على 9% أيضاً بإجمالي 1300 وحدة، تلتها جزيرة الحديريات بتطوير مشروعين يحوزان حصة 8.5% من الوحدات بإجمالي 1240 وحدة عقارية.

وضمت لائحة تطوير الجزر أيضاً تسجيل 191 وحدة ضمن تطوير جزيرة «رمحان» و36 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع «مرسى الجبيل» بجزيرة «الجبيل». وتم تسجيل 347 وحدة عبر مشروعين بمنطقة الجرف ومرحلة جديدة من «بوابة الشرق» في منطقة «بني ياس» لتوفير 91 وحدة عقارية وتضمنت أيضاً إطلاق مشروع «تلال السلام» بمدينة العين لتوفير 196 وحدة.

مشاريع الأراضي

في المقابل، وعلى صعيد تسجيل مشاريع بيع الأراضي تم تسجيل 12 مشروعاً لبيع الأراضي حتى ديسمبر تضم أكثر من 12.8 مليون متر مربع من الأراضي للاستثمار العقاري السكني والتجاري والخدمي الاستثمارية لإنشاء المشاريع السكنية والتجارية والخدمية المختلفة، محققة نمواً قياسياً مقابل 400 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للبناء السكني والأنشطة التجارية تم طرحها في العام الماضي.

وشملت مشاريع الأراضي المطروحة خلال العام 2024 إجمالي 10 مشاريع في مدينة العين توفر قرابة 11.3 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للبناء السكني والتجاري، فيما ضمت جزيرة الجبيل مشروعين إضافيين لتوفير إجمالي 1.5 مليون متر مربع للاستخدامات المختلفة في القطاعين السكني والتجاري.

تداولات عقارية

على جانب آخر، جاوزت قيمة التصرفات العقارية المسجلة في أبوظبي 76.1 مليار درهم وذلك من خلال 24.1 ألف معاملة عقارية خلال 2024، حيث أظهرت البيانات مواصلة نشاط السوق في جذب المستثمرين وزيادة حركة الصفقات العقارية سواء عبر معاملات البيع المباشر للعقارات أو عبر معاملات الرهن العقاري.

وتصدرت معاملات بيع العقارات التداولات العقارية في الإمارة خلال 2024 بحصة 58.3% من إجمالي حصيلة التداولات بقيمة بلغت 44.4 مليار درهم وذلك عن 14204 معاملات شكلت بدورها حصة تتجاوز 59% من العدد الإجمالي لمعاملات التداولات العقارية على مدار الفترة.

وكانت الحصة الأكبر في معاملات بيع العقارات لأنشطة البيع على المخطط بحصة 62% من إجمالي عدد معاملات البيع خلال تلك الفترة بحوالي 8815 معاملة وبحصيلة بلغت 29.5 مليار درهم، بينما اختصت العقارات الجاهزة بحوالي 38% من إجمالي عدد معاملات البيع بحوالي 5389 معاملة بحصيلة بلغت 14.9 مليار درهم.

صفقات الرهون

واستمر الطلب على برامج التمويل العقاري المصرفي والراغبين في التملك الحر وشراء العقارات داخل الإمارة لتبلغ حصة صفقات الرهن العقاري 41.7% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة المنقضية منذ العام الماضي محققة حوالي 31.7 مليار درهم، فيما شكل عدد معاملات الرهن العقاري 41% بإجمالي نحو 9885 معاملة عقارية.