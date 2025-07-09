دبي تطرح عقارين مرمّزين جديدين.. والبيع ينطلق غداً

طرحت دائرة الأراضي والأملاك بدبي عقارين مرمزين جديدين في السوق للبيع عبر منصة «بريبكو مِنت»، بالشراكة مع شركة «بريبكو القابضة»، على أن يفتح باب البيع للمستثمرين غداً.

العقار الأول عبارة عن فيلا مكونة من غرفتي نوم وتقع في منطقة «دبي لاند»، ويتوقع بحسب المنصة أن يحقق العقار عائداً إيجارياً سنوياً يصل إلى 7.43%، فيما يصل العائد على الاستثمار إلى 12%.

أما العقار الثاني فهو عبارة عن شقة تضم غرفة نوم واحدة تقع في منطقة «دبي مارينا» مع عائد إيجاري متوقع بحسب المنصة 7.63%، فيما يصل العائد على الاستثمار إلى 12.3%.

ويوفر الإطلاق الجديد فرصاً استثمارية مبتكرة للأفراد عبر شراء حصص مرمّزة تبدأ من 2000 درهم، وتُنفذ العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى.

وكانت الدائرة قد نجحت يوم 25 مايو الماضي في بيع أول عقار مرمز في المنطقة عبر منصة «بريبكو مِنت»، ثم أطلقت العقار الثاني في 11 يونيو الماضي، والذي تم بيعه في وقت قياسي خلال أقل من دقيقتين فقط، ما يعكس الطلب القوي على منتجات عقارية شفافة، مدعومة بالتكنولوجيا، وتمنح قيمة حقيقية.

من جانب آخر، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 3.2 مليارات درهم تمت عبر 1207 صفقات.

وشهدت الدائرة تسجيل 1039 مبايعة بقيمة 2.4 مليار درهم، منها 121 مبايعة لأراضٍ، و869 مبايعة لوحدات سكنية و49 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق صفقة بيع لشقة سكنية قيد الإنشاء في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «بينيسولا دبي ريزيدينسيز – تاور 2» بقيمة 32 مليون درهم، كما بيعت شقة أخرى في نفس المشروع بقيمة 22 مليون درهم، إلى جانب بيع قطعة أرض في منطقة أم سقيم الأولى بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 603 ملايين درهم تمت عبر 140 معاملة، منها 32 رهناً لأراضٍ، و98 رهناً لوحدات سكنية، و18 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 28 هبة بقيمة 225 مليون درهم.