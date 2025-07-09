«أراضي دبي» تحلّ 557 شكوى عقارية تلقتها في يونيو



استقبلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ممثلة بإدارة الرقابة العقارية، 557 شكوى عقارية خلال شهر يونيو الماضي، وقد تم حلها ومعالجتها للحفاظ على حقوق المتعاملين.

وأظهرت النشرة الرقابية الشهرية التي تصدرها الدائرة دورياً، أنها وجهت 20 مخالفة عقارية لعدم الالتزام بالقوانين والتشريعات خلال شهر يونيو.

كما ألزمت الدائرة 110 منشآت عقارية بالامتثال للنظم والقوانين بعد فرض الرقابة على الإعلانات لتعزيز الشفافية في السوق، وتلقت 250 بلاغاً عن المكالمات الغير مرغوب بها واتخذت الإجراءات المتبعة بشأنها.

وأجرت إدارة الرقابة العقارية 20 زيارة ميدانية للتأكد من الالتزام بشروط ممارسة المهنة العقارية، وأصدرت 143 إنذاراً قانونياً لعدم الالتزام بشروط الإعلانات العقارية.