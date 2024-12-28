«دبي فيلاز»: عقارات دبي تجتذب مزيداً من المستثمرين في 2025

حافظت سوق العقارات في دبي على موقعها كالخيار الأول للمشترين في عام 2024، حيث تصدرت الفلل الطريق من حيث الطلب والقيمة وتوفر الفلل في دبي الفخامة والمساحة ووسائل الراحة الحديثة، وهي مطلوبة بشدة من قبل المقيمين والمستثمرين الدوليين.

ووفقاً لموقع «ذي دبي فيبلاز»، ففي عام 2024، شهدت دبي ما يقرب من 20071 معاملة فيلا، ما أدى إلى توليد حوالي 16.1 مليار يورو من المبيعات.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على سوق قوي مدفوع بالطلب المتزايد على العقارات الفاخرة وعالية الجودة في مواقع رئيسية في أنحاء المدينة.

وشهدت الفلل في دبي زيادة بنسبة 32.4 % في القيم الرأسمالية على أساس سنوي، ما يعكس جاذبيتها القوية وإمكاناتها الاستثمارية، ويشير نمو الأسعار هذا إلى فرص للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب طويلة الأجل، فضلاً عن مشتري المنازل الذين يعطون الأولوية لتقدير القيمة.

سباق المطورين

ويتسابق المطورون لتلبية الطلب المتزايد من خلال طرح مشاريع فلل جديدة.وبحلول نهاية عام 2024، سيتم الانتهاء من نحو 9000 فيلا، ويتوقع أن يتم الانتهاء من 19700 وحدة إضافية عام 2025.

ومع ذلك، مع توقع وصول عدد سكان دبي إلى 5.8 ملايين بحلول عام 2040، وتواصل تدفق الأثرياء والمستثمرين فإنه من المرجح أن يستمر الطلب في تجاوز العرض.

وازدهر قطاع الفلل الفاخرة، حيث ارتفعت مبيعات العقارات التي تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو بنسبة 46٪ % في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بعام 2023. تظل المناطق الرئيسية مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات ودبي هيلز إستيت مشهورة بعروضها الحصرية لأسلوب الحياة، بما في ذلك الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي.

عوائد إيجارية

وتتمتع الفلل في دبي بعوائد إيجارية رائعة تتراوح من 6 % إلى 10 %، متجاوزة بكثير المتوسطات العالمية. وبالمقارنة بمدن مثل لندن ونيويورك، حيث تتراوح العائدات بين 2 % و4 %، تقدم دبي سوق إيجار أكثر ربحية لمستثمري العقارات.تشهد سوق الفلل في دبي طلباً غير مسبوق، مع ارتفاع قيم العقارات وزيادة الاهتمام من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.

فرص مربحة

ومع اقتراب عام 2025، يستمر الموقع الاستراتيجي للمدينة وأسلوب الحياة الفاخر والبيئة الصديقة للضرائب في جذب الأفراد والعائلات ذات القيمة الصافية العالية. ومع عائدات الإيجار القوية وإمكانات زيادة رأس المال الكبيرة، يظل الاستثمار في الفلل في دبي فرصة مربحة لأولئك الذين يسعون إلى الحصول على قيمة طويلة الأجل في قطاع العقارات.

رغم ارتفاع الأسعار، تظل دبي قادرة على المنافسة مقارنة بالمدن الكبرى. فميزانية قدرها 910.000 يورو تضمن نحو 91 متراً مربعاً من العقارات في دبي، بينما يشتري نفس المبلغ 33 متراً مربعاً فقط في لندن أو 34 متراً مربعاً في نيويورك.