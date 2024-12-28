21.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي الأسبوع الماضي 21.9 مليار درهم عبر 4085 صفقة، وتم إجراء 3345 مبايعة بقيمة 9.2 مليارات درهم، و584 صفقة رهون عقارية بقيمة 11 مليار درهم ، كما تم تسجيل 647 هبة بقيمة 1.7 مليار درهم. وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على:

371 مبايعة لأراضٍ، و2800 مبايعة لوحدات سكنية و174 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 181 رهناً لأراض، و558 رهناً لوحدات سكنية، و81 رهناً لمبانٍ.

وحلت الخليج التجاري في صدارة المناطق في قيمة المبايعات بـ821 مليون درهم، تليها نخلة جميرا بـ497 مليون درهم، وثالثاً قرية جميرا الدائرية بـ473 مليون درهم، ودبي مارينا بـ472 مليون درهم، ومنطقة برج خليفة بـ395 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض تجارية في نخلة جميرا بقيمة 200 مليون درهم وبيع فيلا في «إم بي أر ديستريكت ون» بقيمة 84 مليون درهم إلى جانب بيع شقة في نخلة جميرا بقيمة 58 مليون درهم.

وعلى صعيد الرهون، أبرمت صفقة لرهن فندق في منطقة جميرا الثانية بقيمة 4 مليارات درهم وتم رهن قطعة أرض صناعية في منطقة الوصل بقيمة 2.4 مليار درهم، إلى جانب رهن قطعة أرض أخرى في منطقة السطوة بقيمة 574 مليون درهم.