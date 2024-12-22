«برج خليفة ونخلة جميرا» تقودان مكاسب السوق 2024

تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الاستثمار العقاري، حيث تصدرت منطقتا نخلة جميرا وبرج خليفة قائمة المواقع الأكثر تحقيقاً للمكاسب الرأسمالية خلال عام 2024، ومع الارتفاع الملحوظ في أسعار الشقق والفلل الفاخرة، أصبحت هذه المواقع رمزاً للرفاهية والاستثمار الذكي.

يمثل كل من نخلة جميرا وبرج خليفة، أحد أعظم الإنجازات الهندسية في العالم، ومن المؤكد أن رهانات دبي على نجاح هاتين المنطقتين، وتألقهما على الصعيد الاستثماري والسياحي والاقتصادي قد تحقق، واليوم لا يزال الموقعان يزدهران، بفعل الطلب القوي من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على جميع فئات العقارات في كلتا المنطقتين.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث العالمية «فاليو سترات»، لشهر نوفمبر الماضي، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل، عند 6,150 درهماً للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 42.5 % على أساس سنوي، و3 % على أساس شهري، فيما ارتفع متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 30.7 مليون درهم.

وبالنسبة لمنطقة برج خليفة، فهي لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة، بالنسبة الشقق في دبي عند 3,508 دراهم للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 19.5 % على أساس سنوي، و1.4 % على أساس شهري، فيما ارتفع متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.2 ملايين درهم.

وأفاد التقرير بأن المكاسب الرأسمالية الشهرية للفلل في نوفمبر الماضي، بلغت 2.1 % و31.9 % على أساس سنوي، ومن الجدير بالذكر، أن أفضل أداء سنوي يشمل الفلل في المناطق المرغوبة بشدة، مثل نخلة جميرا (42.5 ٪)، وجزر جميرا (42.4 ٪)، والتي أصبحت الآن أكثر من ثلاثة أضعاف قيمتها في بداية عام 2021.

إلى جانب مناطق تلال الإمارات (32.7 ٪)، ودبي هيلز إستيت (32.2 ٪)، وقد شوهدت أدنى المكاسب في مدن (15.1 ٪) وقرية جميرا الدائرية (20.4 ٪)، مع بقاء منطقة مدن مستقرة نسبياً للشهر الثالث على التوالي.

وبالمقابل، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.6 ٪ شهرياً، مع نمو سنوي بلغ 23.9 ٪، ومن بين المناطق التي حققت أعلى مكاسب رأسمالية للشقق، مقارنة بالعام الماضي، كانت ذا جرينز (31.6 ٪)، ونخلة جميرا (29 ٪)، وديسكفري جاردنز (28.5 ٪)، وذا فيوز (27.6 ٪)، وتم العثور على أقل مكاسب في القيمة الرأسمالية في إنترناشيونال سيتي (16.6 ٪)، ودبي سبورت سيتي (17.2 ٪).

سُجل في شهر نوفمبر الماضي 24 معاملة لعقارات جاهزة، بسعر يزيد على 30 مليون درهم، وتقع في نخلة جميرا، وتلال الإمارات، وجزيرة جميرا باي، والبراري، ودبي هيلز استيت، ومنطقة ون.

وشهد شهر نوفمبر 2024، تصدر إعمار المطورين بحصة سوقية من المبيعات بلغت (14.7 %)، وداماك (7.6 %)، وشوبا (6.5 %)، وبن غاطي (5.9 %)، وتايجر العقارية (4.6 %).

وشملت أفضل المواقع التي تم بيعت على الخارطة: قرية جميرا الدائرية (13.1 %)، ومثلث قرية جميرا (8.5 %)، الخليج التجاري (5.4 %)، ومجمع دبي لاند ريزيدنس (5.1 %).

وفي الوقت نفسه، كانت معظم المنازل الجاهزة المباعة، تقع في قرية جميرا الدائرية (10.2 %)، ودبي مارينا (5.9 %)، والخليج التجاري (5.1 %)، وداون تاون (4.7 %)، وأب تاون موتور سيتي (4.1 %).