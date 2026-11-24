سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الإثنين، 3.4 مليارات درهم تمت عبر 660 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 483 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 27 مبايعة لمبانٍ 64 مبايعة لأراضٍ، و392 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.6 مليار درهم تمت عبر 150 معاملة، منها 17 رهناً لمبانٍ، و45 رهناً لأراضٍ، و88 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 27 هبة بقيمة 346 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة «دبي هيلز» معاملة رهن لقطعة أرض بقيمة 623 مليون درهم، كما شهدت منطقة الورقاء الرابعة صفقة رهن أخرى لقطعة أرض مخصصة لمدرسة بقيمة 300 مليون درهم.