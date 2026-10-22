2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الخميس، 2.4 مليار درهم تمت عبر 790 صفقة.



وشهدت الدائرة تسجيل 476 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم، منها 38 مبايعة لمبانٍ و38 مبايعة لأراضٍ، و400 مبايعة لوحدات سكنية.



وسجلت الرهون قيمة قدرها 744 مليون درهم تمت عبر 245 معاملة، منها 23 رهناً لمبانٍ، و67 رهناً لأراضٍ، و155 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 69 هبة بقيمة 654 مليون درهم.



ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة تيكوم SITE A صفقة رهن لقطعة أرض بقيمة 136 مليون درهم، إلى جانب صفقة رهن لشقة سكنية في منطقة الجداف بقيمة 22 مليون درهم.