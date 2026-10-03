11.2 مليار درهم التصرفات العقارية في دبي خلال أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11.2 مليار درهم خلال أسبوع، نتجت عن 4077 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2871 مبايعة بقيمة 7.5 مليارات درهم، و977 صفقة رهون عقارية بقيمة 3 مليارات درهم، كما سُجل 229 معاملة هبة بقيمة 647 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 706 مبايعات لأراضٍ، و1924 مبايعة لوحدات سكنية و214 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 258 رهناً لأراضٍ، و584 رهناً لوحدات سكنية، و135 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 4.9 مليارات درهم نتجت عن 1423 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 2.6 مليار درهم نتجت عن 1448 صفقة.

وحلت منطقة الروية الأولى من حيث قيمة المبيعات بـ 1.7 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 533 مليون درهم، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 266 مليون درهم، ورابعاً منطقة الحبيه الخامسة بـ 248 مليون درهم، وخامساً منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بـ 189 مليون درهم.

وشهدت منطقة مجمع دبي لاند السكني معاملة رهن لأرض تجارية بقيمة 300 مليون درهم، إلى جانب بيع لوحدة مكتبية على الخارطة في منطقة المركز التجاري الثاني بقيمة 32 مليون درهم.