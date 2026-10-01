380 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال 9 أشهر

الإمارة ترسخ مكانتها وجهة للعمل والعيش والإقامة ولأصحاب الأعمال

سجل سوق دبي العقاري ثاني أفضل أداء تاريخي، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وبلغت قيمة المبيعات 380 مليار درهم، نتجت عن 123,43 ألف صفقة بيع، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بما يعكس استمرار النشاط القوي للسوق والطلب القوي للمستثمرين المحليين والدوليين حيث رسخت الإمارة مكانتها وجهة للعمل والعيش والإقامة فضلاً عن تزايد جاذبيتها للأثرياء وأصحاب الاعمال من انحاء العالم.

وتكتسب حصيلة الأشهر التسعة الأولى أهميتها مع بقائها عند مستويات تاريخية مرتفعة، رغم الظروف التي شهدها العام، كما تعكس قاعدة واسعة من التعاملات تجاوزت 123 ألف عملية بيع، فيما توزعت المبيعات بصورة متقاربة من حيث القيمة بين العقارات الجاهزة وعلى المخطط.

وبلغت قيمة المبيعات العقارية خلال الفترة 380 مليار درهم عبر 123,439 صفقة، مقارنة مع 495.8 مليار درهم حصيلة 157,306 صفقات، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت مبيعات الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بين 84,092 صفقة على المخطط بقيمة 183.3 مليار درهم، و39,347 صفقة لعقارات جاهزة بقيمة 196.1 مليار درهم، لتستحوذ العقارات الجاهزة على 51.7 % من قيمة المبيعات مقابل 48.3 % للعقارات على المخطط.

طلب واسع

وحسب نوع العقار استحوذت الوحدات العقارية على الحصة الأكبر من المبيعات بقيمة 205.2 مليارات درهم عبر 104,215 صفقة، بما يعادل 54.1 % من إجمالي قيمة المبيعات.

وسجلت الأراضي مبيعات بقيمة 135.8 مليار درهم من خلال 9,705 صفقات، بحصة 35.8 % من القيمة الإجمالية، فيما بلغت مبيعات المباني 38.3 مليار درهم عبر 9,519 صفقة، بما يعادل 10.1 % من إجمالي المبيعات.

إجمالي التصرفات

ووصلت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 574.3 مليار درهم عبر 165,057 تصرفاً.

وتوزعت التصرفات بين 380 مليار درهم مبيعات عبر 123,439 صفقة، و151.25 مليار درهم رهون عقارية من خلال 34,925 معاملة، إضافة إلى 43.6 مليار درهم هبات عبر 6,693 معاملة.

وعلى صعيد المناطق تصدر الخليج التجاري مناطق دبي من حيث قيمة المبيعات، خلال الأشهر التسعة الأولى، مسجلاً 20.95 مليار درهم عبر 4,963 صفقة، تلاه مدينة المطار بقيمة 17.72 مليار درهم من خلال 12,160 صفقة.

وجاءت اليلايس 1 بقيمة 16.09 مليار درهم عبر 3,780 صفقة، ثم نخلة ديرة بنحو 12.98 مليار درهم من خلال 3,549 صفقة، ونخلة جميرا بقيمة 11.61 مليار درهم عبر 852 صفقة.

وخلال سبتمبر وحده سجل سوق دبي العقاري مبيعات بقيمة 29.16 مليار درهم من خلال 11,185 صفقة بيع، في مؤشر على استمرار زخم النشاط العقاري، والحفاظ على مستويات قوية من الطلب مع نهاية الربع الثالث من العام.