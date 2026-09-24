2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

1.3

مليار المبيعات عبر 487 صفقة

563

مليوناً الرهون عبر 176 صفقة

238

مليوناً الهبات عبر 48 صفقة



سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الخميس، 2.1 مليار درهم تمت عبر 711 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 487 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 28 مبايعة لمبانٍ، و43 مبايعة لأراضٍ، و416 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 563 مليار درهم تمت عبر 176 معاملة، منها 21 رهناً لمبانٍ، و51 رهناً لأراضٍ، و104 رهون لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 48 هبة بقيمة 238 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة قناة دبي المائية صفقة رهن لقطعة أرض سكنية بقيمة 81 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلا قيد الإنشاء في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 22 مليون درهم.