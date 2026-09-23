وسط دبي يستعد لاستقبال «مرسيدس» و«بوغاتي»

يستعد وسط دبي لاستقبال اسمين من أشهر علامات السيارات الفاخرة عالمياً، لكن هذه المرة ليس على الطرقات، وإنما ضمن أفق المدينة، حيث تتسارع الأعمال الإنشائية في مشروعي «مرسيدس-بنز بليسزبن غاطي» و«بوغاتي ريزيدنسزبن غاطي»، في مشهد يعكس اتساع حضور العقارات ذات العلامات التجارية العالمية في السوق العقارية بدبي.

ورصدت «البيان» خلال جولة ميدانية في موقعي المشروعين تقدماً واضحاً في الأعمال الإنشائية، إذ ارتفعت الهياكل الرئيسة للمشروعين، وأصبحت الملامح المعمارية المميزة لكل منهما ظاهرة بوضوح، في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال الإنشاء والواجهات والتجهيزات في أجزاء مختلفة من البرجين.

وتظهر الصور التي التقطتها «البيان» من موقع العمل، الاختلاف الكبير في الهوية المعمارية للمشروعين؛ إذ يرتفع برج «مرسيدس-بنز بليسز بن غاطي» بتصميم رأسي انسيابي، بينما يتخذ «بوغاتي ريزيدنسز» تكويناً أعرض وأكثر تموجاً، تمنحه شكلاً مختلفاً عن الأبراج التقليدية المحيطة به.

مرسيدس في وسط دبي

ويقام مشروع «مرسيدس-بنز بليسزبن غاطي» في وسط مدينة دبي، وهو برج سكني بارتفاع 341 متراً، ويتكون من 71 طابقاً، إضافة إلى 3 طوابق سفلية مخصصة لمواقف السيارات، ويضم 150 وحدة سكنية، وفق بيانات المشروع الرسمية.

وتقول «بن غاطي» إن التصميم الخارجي للمشروع استُلهم من الخطوط الانسيابية والديناميكية لسيارات مرسيدس-بنز، فيما تتضمن منظومة التصميم حلولاً مستدامة، من بينها دمج الألواح الكهروضوئية ضمن نمط مستوحى من علامة مرسيدس-بنز.

ويمثل المشروع أول تعاون عقاري بين «بن غاطي» و«مرسيدس-بنز»، قبل أن توسع الشركتان الشراكة لاحقاً بإطلاق مشروع «Mercedes-Benz Places Binghatti City» في ند الشبا، الذي يضم 12 برجاً، ضمن مخطط رئيس بقيمة 30 مليار درهم.

«بوغاتي» في الخليج التجاري

وعلى الجانب الآخر، يشق «بوغاتي ريزيدنسزبن غاطي» طريقه نحو الاكتمال في منطقة الخليج التجاري، بتصميم يعتمد بصورة واضحة على الخطوط المنحنية والمتدفقة.

وتصف «بن غاطي» واجهته بأنها مستوحاة من سيولة الطبيعة، ومنحنيات الريفييرا الفرنسية، في إطار مفهوم سكني يحمل هوية العلامة الفرنسية لصناعة السيارات الفاخرة.

ويضم البرج مجموعة من المساكن الفاخرة، بارتفاع 200 متر، عبر 48 طابقاً، إضافة إلى 4 طوابق سفلية مخصصة للمواقف.

أول مشروعين من نوعهما عالمياً

وتكتسب إضافة البرجين إلى أفق دبي أهمية خاصة، إذ يمثل «بوغاتي ريزيدنسز - بن غاطي» أول مشروع سكني يحمل علامة «بوغاتي» في العالم، فيما يمثل «مرسيدس-بنز بليسز - بن غاطي»، أول مشروع سكني فاخر يحمل علامة «مرسيدس-بنز» عالمياً، ما يجعل دبي أول مدينة تحتضن مشروعين سكنيين يحملان هاتين العلامتين العريقتين في صناعة السيارات، وبذلك تنتقل هوية «مرسيدس-بنز» و«بوغاتي» من الطرقات إلى أفق المدينة، في انعكاس لمكانة دبي المتنامية، مركزاً عالمياً للمساكن ذات العلامات التجارية.