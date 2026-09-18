3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 3 مليارات درهم، تمت عبر 725 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 518 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 35 مبايعة لمبانٍ و47 مبايعة لأراضٍ، و436 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.4 مليون درهم تمت عبر 181 معاملة، منها 27 رهناً لمبانٍ، و44 رهناً لأراض، و110 رهونات لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 26 هبة بقيمة 187 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة الثنية الخامسة صفقة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 552 مليون درهم، كما سجلت منطقة برج خليفة معاملة رهن على شقة فندقية بقيمة 181 مليون درهم.