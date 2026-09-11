10.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

4100

إجمالي عدد الصفقات

2932

مبايعة بقيمة 6.7 مليارات

1029

صفقة رهون بـ 2.8 مليار

3.5

مليارات مبيعات العقارات الجاهزة

110

ملايين لبيع أرض بالقصيص الصناعية الثانية

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 10.6 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي نتجت عن 4100 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2932 مبايعة بقيمة 6.7 مليارات درهم، و1029 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.8 مليار درهم، كما سجل 139 معاملة هبة بقيمة 1 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 244 مبايعة لأراضٍ، و2513 مبايعة لوحدات سكنية و175 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 217 رهناً لأراضٍ، و639 رهناً لوحدات سكنية، و173 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 3.5 مليارات درهم نتجت عن 930 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 3.1 مليارات درهم نتجت عن 2002 صفقة.

وحلت منطقة مدينة المطار من حيث قيمة المبيعات بـ 490 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة اليفرا 1 بـ 479 مليون درهم، وثالثاً منطقة الخيران الأولى بـ 394 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخليج التجاري بـ 303 ملايين درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 213 مليون درهم.

وشهدت منطقة القصيص الصناعية الثانية صفقة بيع لقطعة أرض بقيمة 110 ملايين درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية جاهزة في منطقة أبراج بحيرات جميرا بقيمة 36 مليون درهم.