2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم



سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الأربعاء، 2.5 مليار درهم تمت عبر 919 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 635 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 31 مبايعة لمبانٍ، و67 مبايعة لأراضٍ، و537 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 780 مليون درهم تمت عبر 229 معاملة، منها 29 رهناً لمبانٍ، و43 رهناً لأراضٍ، و157 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 55 هبة بقيمة 193 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، تم إبرام صفقتي رهن لقطعتي أرض بقيمة إجمالية 200 مليون درهم، إلى جانب صفقة بيع لوحدة مكتبية في منطقة أبراج بحيرات جميرا بقيمة 36 مليون درهم.