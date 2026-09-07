3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

1135

إجمالي عدد الصفقات

1.8

مليار المبيعات عبر 833 صفقة

820

مليون درهم الرهون مع 276 صفقة

26

هبة بقيمة 261 مليون درهم

22

مليوناً لشقة على الخريطة في نخلة جميرا



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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الأربعاء، 3 مليارات درهم تمت عبر 1135 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 833 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 55 مبايعة لمبانٍ، و67 مبايعة لأراضٍ، و711 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 820 مليون درهم تمت عبر 276 معاملة، منها 51 رهناً لمبانٍ، و69 رهناً لأراضٍ، و156 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 26 هبة بقيمة 261 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة البراري صفقة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 75 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخريطة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.