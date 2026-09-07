25.2 مليار درهم مبيعات فلل دبي قيد الإنشاء خلال 8 أشهر بنمو 9 %

فلل 4 و5 غرف تستحوذ على 79 % من قيمة المبيعات

«اليلايس 1» تتصدر مبيعات المناطق بحصة 45 % من الإجمالي

مشروع «داماك آيلاندز 2» بجميع مراحله في صدارة المبيعات

واصل الطلب على الفلل قيد الإنشاء في دبي نموه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مسجلاً مبيعات بقيمة 25.22 مليار درهم من خلال 6420 صفقة، مقارنة بنحو 23.1 مليار درهم و5895 صفقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 9 % في القيمة وعدد الصفقات.

وتظهر البيانات أن الطلب على الفلل قيد الإنشاء لا يتركز فقط في زيادة عدد الوحدات المبيعة، بل يمتد إلى مشاريع ومناطق جديدة تستقطب مشتري الفلل في مراحل مبكرة من دورة التطوير.

في ظل توجه شريحة من المشترين إلى الشراء خلال مرحلة البناء بدلاً من دفع علاوة سعرية للحصول على عقار جاهز في السوق الثانوية.

ويعكس هذا الاتجاه تحولاً في سلوك جزء من المشترين نحو الدخول المبكر في المشاريع الجديدة، لا سيما المجمعات الكبيرة والمشاريع ذات الهوية المميزة، مع البحث عن خيارات أوسع من حيث المساحات والتصاميم وخطط الدفع قبل اكتمال المشروع.

أغسطس

وعلى أساس سنوي، سجلت مبيعات الفلل قيد الإنشاء خلال أغسطس 2026 نحو 1.57 مليار درهم عبر 413 صفقة، مقابل 1.37 مليار درهم من خلال 404 صفقات في أغسطس 2025، لترتفع قيمة المبيعات بنحو 15 %، فيما زاد عدد الصفقات بنحو 2 %.

ويشير ارتفاع القيمة بوتيرة أسرع من عدد الصفقات إلى زيادة متوسط قيمة الصفقة خلال الشهر، إذ ارتفع من نحو 3.38 ملايين درهم في أغسطس 2025 إلى نحو 3.81 ملايين درهم في أغسطس الماضي.

«اليلايس 1» في الصدارة

وتصدرت منطقة اليلايس 1 مناطق دبي في مبيعات الفلل قيد الإنشاء خلال الأشهر الثمانية الأولى، مسجلة 11.28 مليار درهم عبر 3369 صفقة، بما يعادل نحو 45 % من إجمالي قيمة مبيعات الفلل قيد الإنشاء في الإمارة.

وجاءت سيح شعيب 1 ثانية بقيمة 3.06 مليارات درهم من خلال 386 صفقة، تلتها مدينة المطار بنحو 2.10 مليار درهم و437 صفقة، ثم وادي الصفا 3 بقيمة 1.88 مليار درهم عبر 210 صفقة، مجمع دبي للاستثمار الثاني بنحو 1.30 مليار درهم عبر 337 صفقة.

وتكشف الأرقام عن درجة مرتفعة من التركز الجغرافي، إذ استحوذت المناطق الخمس الأولى مجتمعة على نحو 19.6 مليار درهم، أو قرابة 78 % من إجمالي قيمة مبيعات الفلل قيد الإنشاء خلال الفترة ذاتها.

المشاريع الأكثر مبيعاً

وتصدر «داماك آيلاندز 2» مشاريع الفلل قيد الإنشاء في دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بعدما سجلت مراحله مجتمعة مبيعات بنحو 10.74 مليارات درهم عبر 3235 صفقة، مستحوذاً وحده على نحو 43 % من إجمالي قيمة مبيعات الفلل قيد الإنشاء البالغة 25.22 مليار درهم.

وجاء مشروع LUNAYA في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 3.06 مليارات درهم عبر 386 صفقة، تلاه Nad Al Sheba Gardens Phase 11 بقيمة 650.1 مليون درهم، ثم Hayat 1 بنحو 527.9 مليون درهم، وReportage Hills بقيمة 427.1 مليون درهم.

4 غرف الأكثر جاذبية

وتكشف البيانات بحسب عدد غرف النوم أن الفلل المكونة من 4 غرف شكلت المحرك الأكبر للسوق، بعدما سجلت 3588 صفقة بقيمة 12.96 مليار درهم، أي أكثر من نصف إجمالي قيمة مبيعات الفلل قيد الإنشاء.

وجاءت الفلل المكونة من 5 غرف ثانية بقيمة 7.05 مليارات درهم من خلال 1429 صفقة، ثم فلل 3 غرف بقيمة 3.49 مليارات درهم عبر 1069 صفقة.

واللافت هنا أن فلل 4 و5 غرف وحدها سجلت نحو 20 مليار درهم من المبيعات، أي ما يقارب 79 % من إجمالي قيمة السوق قيد الإنشاء، ما يعكس ثقل الطلب على الوحدات العائلية الكبيرة ضمن المشاريع الجديدة.