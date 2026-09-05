9.8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 9.8 مليارات درهم خلال أسبوع، نتجت عن 3374 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2465 مبايعة بقيمة 7 مليارات درهم، و761 صفقة رهون عقارية بقيمة ملياري درهم، كما سُجلت 148 معاملة هبة بقيمة 773 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 207 مبايعات لأراضٍ، و2096 مبايعة لوحدات سكنية، و162 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 186 رهناً لأراضٍ، و451 رهناً لوحدات سكنية، و124 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 4.1 مليارات درهم نتجت عن 871 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 2.8 مليار درهم نتجت عن 1594 صفقة.

وحلت منطقة نخلة جميرا في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات بـ503 ملايين درهم، وجاءت ثانياً منطقة اليفرا 1 بـ407 ملايين درهم، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ361 مليون درهم، ورابعاً منطقة دبي هيلز بـ324 مليون درهم، وخامساً منطقة النهدة الأولى بـ285 مليون درهم.

وشهدت منطقة النهدة الأولى بيع قطعة أرض تجارية بقيمة 285 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلا فاخرة على الخريطة في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «أيومي» بقيمة 260 مليون درهم، كما تم رهن فيلا أخرى بالمشروع نفسه بقيمة 130 مليون درهم.