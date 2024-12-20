تصرفات عقارات دبي الأسبوعية تسجل ذروة تاريخية جديدة بـ 22.7 مليار درهم

يتواصل الزخم في سوق دبي العقاري محطماً الأرقام القياسية السابقة، حيث بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك هذا الأسبوع أكثر من 22.7 مليار درهم نتجت عن 4955 صفقة، وتعتبر بذلك أعلى قيمة أسبوعية مسجلة على الإطلاق في تاريخ السوق ومدعومة بارتفاع قيمة الرهون العقارية التي بدأت بالصعود مع تسارع وتيرة خفض أسعار الفائدة بالسوق، ومتجاوزة الذروة السابقة التي سجلت في مطلع أكتوبر الماضي عند 21.4 مليار درهم.

التصرفات

وتفصيلاً، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع 22.7 مليار درهم نتجت عن 4955 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4024 مبايعة بقيمة 12.8 مليار درهم، و779 صفقة رهون عقارية بقيمة 9.1 مليارات درهم و152 معاملة هبة بقيمة 833 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 688 مبايعة لأراضٍ، و3011 مبايعة لوحدات سكنية و325 مبايعة لمباني، فيما توزعت صفقات الرهون على: 236 رهناً لأراض، و613 رهونا لوحدات سكنية، و79 رهنا لمبان.

التوزع الجغرافي للمبايعات

وحلت منطقة مدينة دبي الصناعية في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 803 ملايين درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ 753 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جبل علي بـ 664 مليون درهم، ورابعاً منطقة مدينة المطار بـ 662 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة جميرا بـ 494 مليون درهم.

أبرز الصفقات

وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض في منطقة المركز التجاري الأول بقيمة 445 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى في منطقة الرشا هايتس بقيمة 151 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 43 مليون درهم.

الرهون

وعلى صعيد الرهون، سجلت منطقة الخليج التجاري صفقة رهن لأرض تجارية بقيمة 523 مليون درهم، كما رهنت أرض سكنية أخرى في نفس المنطقة بقيمة 389 مليون درهم، إلى جانب رهن أرض تجارية في منطقة الرفاعة بقيمة 326 مليون درهم.