2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الأربعاء، 2.1 مليار درهم تمت عبر 803 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 598 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 31 مبايعة لمبان 36 مبايعة لأراضٍ، و531 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 512 مليون درهم تمت عبر 176 معاملة، منها 24 رهن لمبان، و50 رهن لأراض، و102 رهن لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 29 هبة بقيمة 124 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة النهدة الأولى صفقة بيع لقطعة أرض تجارية بقيمة 285 مليون درهم، إلى جانب بقيع شقة سكنية قيد الإنشاء في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع "أورلا من أمنيات" بقيمة 29 مليون درهم.